貨櫃三雄6月營收公布　運價上揚挹注營收表現成長

▲長榮海運。（圖／港務公司）

記者高兆麟／台北報導

貨櫃三雄今（9）日同步公告6月營收，受惠美中關稅暫時調降，推升運價上揚，激勵三雄單月營收較5月成長，長榮（2603）、萬海（2615）今年上半年營收也較去年成長，但陽明（2609）仍持續衰退。

長榮海運6月單月合併營收為301.10億元，月增14.17％、年減28.91％，主要是6月期間因美中雙方暫時協議調降關稅刺激貨量成長，同時歐洲港口亦出現擁堵的情況，市場海運運價回升；累計今年上半年合併營收為1964.57億元，年增0.76％。

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陽明海運6月單月合併營收為138.05億元，月增11.71％、年減33.37％，主要是因美國關稅政策變化，6月市況有所回溫；累計今年上半年合併營收為841.73億元，年減幅為12.67％。

陽明表示，美國全國零售聯合會預測， 6、7月美國進口貨量因關稅目前部分暫停因素有所反彈，但後續因美國關稅暫緩將到期且多數國家協議仍膠著，市場變數仍多，進口貨量預期將放緩；船舶營運面，歐洲港口目前仍持續壅塞，主要港口船舶平均等候泊位時間約達2-5天或更多，對於維持穩定航班服務構成挑戰；目前中東局勢仍未穩定，故多數航商仍繼續採行繞行好望角策略以維持安全航行。

萬海航運6月單月合併營收為122.06億元，月增8.67％、年減26.47％，主要是6月運價持續較5月上揚，正面帶動營收表現；累計今年上半年合併營收為719.67億元，年增9.40％。

萬海指出，隨著美國與各國的關稅談判陸續定調，成本明朗後將有利貨主與美國收貨人協商未來出貨計劃；長期而言，美國消費者仍自亞洲採購產品，供需恢復正常將使海運受惠；近日紅海危機再起，預期市場運價仍會反映海運船舶供給吃緊的狀態。