5月平均薪資6萬1902元「倒數3名行業」曝！PTT狂酸：是我拉低

▲5月全體受僱員工薪資平均為6萬1902元。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

行政院主計總處昨（10日）公布5月薪資統計，全體受僱員工（包含全職與兼職，本國與外籍）總薪資平均來到6萬1902元，月增11.56%，年增7.20%；其中，金融及保險業以平均月薪逾7萬元居冠。消息一出，不少網友哀號連連，紛紛自嘲「又是我拖累平均」、「這數字真的離我越來越遠」。

根據統計，5月全體受僱員工的經常性薪資（即固定月薪）平均為4萬7796元，月增0.08%、年增2.88%；若再加上獎金、加班費等「非經常性」薪資1萬4106元後，合計總薪資為6萬1902元，單月暴增11.56%，主要與今年端午節落在5月有關，許多企業選在此時發年節獎金。

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如果只看本國籍全職員工，5月經常性薪資平均是5萬483元，年增近3%；再加上其他變動薪資後，總薪資來到6萬5542元，比上月增加11.45%，也比去年同期成長7.11%。其中，經常性薪資的中位數為3萬9641元，代表有一半人拿不到這個數字。

▲主計處公布2025年5月最新薪資統計。（示意圖／ETtoday資料照）



觀察各行業薪資差異，今年1至5月統計顯示，仍有不少行業的平均薪資低於平均。像是住宿及餐飲業的經常性薪資僅3萬4964元，其他服務業（包含美容美髮、用品維修等）也只有3萬6574元，製造業整體則為4萬5550元，其中稍高的電子零組件製造業也僅約5萬6813元。

相較之下，部分專業性較高的行業則明顯拉開薪資差距。例如，專業、科學及技術服務業平均薪資達5萬7991元，出版、影音與資通訊業更來到6萬9317元，金融及保險業則以平均月薪7萬802元高居榜首。

儘管平均薪資數據亮眼，實際上多數人感受不到這樣的「平均值幸福」，PTT鄉民紛紛哀號，「離61902越來越遠了」、「對不起，我是壓低薪資平均的低端韭菜」、「難道是我活在不同時空」、「沒領這薪資的，記得找主計處領」、「沒有的話政府要補足給勞工嗎」、「貧富差距越來越大」。