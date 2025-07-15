永慶房屋連續四年贊助金犢獎　累積1.2萬件創意作品

▲永慶房屋贊助時報金犢獎，以實際行動支持年輕學子，獲頒社會責任貢獻獎。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

「第34屆時報金犢獎國際競賽」獲獎名單公布！今年共有1,765院校系所參賽，累積超過10萬件投稿作品，6/28(六)於新北市政府多功能集會堂舉辦頒獎典禮。「房仲第一品牌」永慶房屋連續四年贊助時報金犢獎國際競賽，已累積超過1.2萬件投稿作品。今年永慶以「業務新人5萬X12個月的收入保障」招募優勢為創作主軸，引導學生發揮創意讓更多求職者理解永慶的人資政策與福利，吸引2,870件投稿作品。其中私立復興高級商工職業學校創作的《永慶，讓我穿上新的人生》榮獲永慶房屋僱主品牌招募廣告設計獎－全球金獎。

《永慶，讓我穿上新的人生》作品以感性訴求為出發點，將穿上西裝制服比喻為穿上新的人生，而房仲業務工作代表的是走進別人夢想助圓滿成家的入場券，作品精準契合主題，深度溝通房仲業務工作的意義，評審認為作品完整度高，成功傳遞穿上西裝制服所展現的房仲業務專業形象與自信神態，營造出一種職場新鮮人初入社會、積極投入工作的真實氛圍，也呈現出對未來職涯的嚮往與責任感，是具有感染力的作品。

▲永慶房屋今年以人才招募優勢為金犢獎題目，藉此聆聽年輕學子的想法，共吸引2,870件投稿作品。

學生融合日常生活經驗傳遞永慶職場優勢

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋重視人才培育，發揮企業社會責任，提供年輕人寬廣的舞台展現自我，讓更多年輕學子能在專業領域中發光發熱，追逐理想。今年金犢獎以永慶招募優勢為題目，希望藉此聆聽年輕學子的想法，了解學生對職場的想像。不少學生的作品呈現對職場期待與永慶企業文化的理解，甚至觸及真實求職痛點，展現出超越課堂的深度觀察力，學生們的創意思考點也給永慶很大養分，期許所有參賽者持續創作，展現源源不絕的創意。



永慶房屋的招募廣告向來以福利制度具體為求職者帶來的幫助作為創意切入點，而本屆金犢獎的學生們除延續這項傳統外，許多人更將生活中的觀察融合題目，並運用到作品表現中，顯得活潑且貼近生活，且讓作品呈現更多元的觀點。例如：由國立臺北科技大學拍攝的《轉職慶典》影片，將扭蛋機的不確定性扣連轉職議題，並帶入永慶招募優勢，提醒每位準備踏入職場的新鮮人：你不是在碰運氣，而是在選一條值得走的路。

另外由國立臺中科技大學、國立臺灣師範大學學生設計的《草莓求生指南》捷運外部裝置廣告，運用大家熟知的「草莓族」為出發點，將草莓象徵為職場新鮮人，結合三大痛點隱喻：綁約如繩索束縛自由受限、爆肝如發霉草莓身心崩壞、扣薪如被削的草莓努力與回報失衡。當捷運車門關閉時呈現壓力情境，勒緊、發霉、乾癟的草莓；開門後，轉換為新鮮草莓與空位，象徵選擇的可能。車門開合動作，營造出職場「現實與理想」的對比，傳遞永慶房屋「不綁約、不爆肝、不扣薪」的人資制度，讓求職者知道，人生可以選擇，選對職涯也能保鮮！

▲私立復興高級商工職業學校學生創作的《永慶，讓我穿上新的人生》榮獲永慶房屋僱主品牌招募廣告設計獎－全球金獎。

助員工找到職涯舞台 永慶：用人先投資再訓練

永慶房屋強調「用人先投資再訓練」，深信人才是企業最珍貴的資產，針對業務新人提供前12個月每月5萬收入保障，且前12個月保障期過後，第13個月開始每月收入38K起，光底薪最高可達75K，獎金另計，此外每月只要績效達標就有機會升遷加薪。

而教育訓練方面，業務新人從報到第一天就安排專屬師父指導，還有360小時的教育課程以及協助考取不動產相關證照，幫助每位員工在永慶找到職涯舞台，歡迎想挑戰高薪的求轉職者，上網搜尋「永慶房屋」。

