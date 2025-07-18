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工作生活平衡！幸福企業永慶房屋推「月休10天」福利

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋業務光是底薪最高可達7萬5千元，獎金另外計算，近期又推出新福利「每月最高月休10天假」。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

榮獲「第一屆台灣幸福企業評鑑」最高榮譽金獎的永慶房屋，持續強化企業福利制度，今年推出全新福利：「每月最高月休10天假」！經紀人員可享每月7天固定例休，再加上每月最多3天的「有薪福利假」，一年最多可擁有 36天額外有薪假，且特休另計！

除了休假制度升級，永慶也祭出高底薪保障，業務新人首年每月保障收入5萬元，一年後每月最低保障3萬8000元起，只要績效達標每月都能升職等、加底薪，最高領7萬5000元底薪。讓員工在事業起步期就有穩定後盾，也因此能更安心規劃生活、爭取績效與發展職涯。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋經紀人員陳旻羣領到「月休最高10天」，他表示真的幸福很有感。

「月休10天」不是夢！陳旻羣快樂享受工作生活平衡

被譽為「月休10天幸福代表」的永慶房屋經紀人員陳旻羣，親身感受這項福利的魅力。他分享，有薪福利假與績效達標連動，不但讓他更有動力朝目標努力，也能在上班時更有效率投入工作，而在休假時也能完全放鬆，安排自己的旅遊、娛樂行程。他分享：「這個月我安排了連假，有時間健身運動，也能陪伴家人，甚至還參與了白沙屯媽祖遶境活動，讓身心都充飽電。」對陳旻羣而言，這樣的彈性工作與休息安排，是工作與生活平衡的具體實踐。

房仲新秀廖柏全：有薪假讓我有時間陪伴孩子

同樣獲得單月10天休假的，還有房仲新秀廖柏全。他入行不到兩年，就創下單月200萬的業績的亮眼紀錄。剛升格當爸爸的他坦言：「以前在餐飲業，長工時又難排休，薪水也難突破，根本沒時間陪伴家庭。」

如今在永慶房屋，收入穩定、休假多，讓他得以真正陪伴家人。他笑說：「趁著有薪福利假，我和太太帶兒子去北海岸踏青，還讓寶寶第一次搭船，這些都是以前工作無法體會的幸福。」公司的有薪福利假會按照人員職級不同設定相對的績效目標，制度公開透明，「不是只有少數人才拿得到，是只要努力就能享有的獎勵。」

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲晉升新手奶爸的永慶房屋廖柏全，獲得單月最高10天休假，有更多時間陪伴孩子。

廖柏全強調，很多人對房仲業有刻板印象，認為新進人員若沒經驗很難上手。但在永慶，他感受到公司對新人的全方位照顧，尤其是「一對一師徒制」，讓新進業務跟著資深師父從實戰中快速學習。此外，業務新人首年保障每月5萬元收入，也讓他即使在學習期，生活也有基本保障。一年後每月最低保障3萬8000元起，只要績效達標每月都能升職加薪，底薪最高可達7萬5000元，業績獎金另計，收入更有保障之外，也更有底氣休假。

高底薪 × 有薪假 × 技術系統：全面支持工作與生活平衡

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，公司的各項人資制度並非隨潮流推出，而是根據實際營運與同仁需求所規劃。除了高底薪、師徒制與彈性休假制度，總部更透過數位科技與內部聯賣平台，提升工作效率、大大降低紙本作業與人工找查的時間。這些制度的設計，讓員工更有時間安排自己的生活，也能把心力集中在客戶經營與溝通上，實現「工作與生活雙贏」的願景。

穩健成長、積極招募 永慶2025搶佔先機

展望未來，永慶房屋也積極布局市場，持續展店進一步擴大服務量能。塗振宏強調，永慶始終堅持「不炒房、不與投機客合作」，專注服務自住買方與長期置產需求，不怕政府打炒房讓投機資金退場，仍能持續穩健成長。「這是汰弱留強的時刻，越是困難的市場，越能看出真正有制度、有文化的企業競爭力。」他也歡迎更多對房地產有興趣的人才，加入永慶的行列，一同掌握發展先機。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶房屋

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