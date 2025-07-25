2025Q2政大永慶即時房價指數全面下跌！這三都指數季跌幅更是超過2%

▲2025Q2的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示全台和七大都會區指數全面下跌，全台指數季跌幅為1.6%。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

最新2025Q2的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，全台和七大都會區指數全面下跌，全台指數季跌幅為1.6%。細看到各都的表現，台南、台中和新北指數跌勢最明顯，季跌幅超過2%，台北、桃園與高雄跌幅較輕，跌幅在1%內，新竹縣市季減1.3%。

2025Q2全台和七都即時房價指數全面走跌！跌幅較2025Q1擴大

2025Q2全台即時房價指數較上季下跌1.6%。永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，房市熱度明顯降溫。到了今年上半年，在房市政策續行及美國宣布關稅政策下，房市交易仍未見顯著起色。現階段房市為自用當道市場，買方期待有一定幅度的降價才願意進場，而部分賣方也願意讓利促成交，使本季房價指數再小幅下修，反映市場買氣降溫，房價呈緩跌走勢。

台南、台中和新北本季跌幅居七都之最！跌幅皆逾2%

2025Q2台南即時房價指數季跌幅為2.7%，為七都最高。郭翰說明，近年來，台南在科技業題材帶動下，房價急漲，而當地薪資漲幅追不上房價飆升速度，使消費者難以再追價，剛性需求無法支撐高價，市場支撐力不足。因此，現階段在市場買氣降溫下，房價下修幅度持續擴大。

至於台中指數季跌幅為2.3%，居七都第二。郭翰指出，台中可開發素地多，使當地房屋供給量大，房價修正壓力也較大。此外，台中各區交通、生活機能差異大，對於機能尚未完善和房屋供給量多的行政區，房價下修空間可能會較大。

而新北指數季跌幅為2.0%，為七都第三。郭翰表示，新北因重劃區多，房屋供給量很大，且各區的差異性非常大。此外，根據永慶統計數據，新北本季全市場委售量續增，反映市場買氣仍無回溫。對於新北重劃區供給量大且機能尚未完善的行政區，房價下修幅度相對明顯。

最後，郭翰補充，展望下半年，受銀行房貸持續緊縮與第七波信用管制未放寬的影響，且銀行審核標準嚴格，自備款門檻提高，也讓購屋族面臨更大資金壓力，市場交易難度明顯提升，下半年房市恐難樂觀期待，加上關稅衝擊的後續影響，全台與七都房價指數變化須持續觀察。

政大不動產研究中心與永慶房產集團共同編製的「政大永慶房價指數」可參考下方連結: https://rer.yungching.com.tw/