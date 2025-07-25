限貸衝擊房市！　「竹科門戶」房價緩跌5~10%

▲被稱為「竹科門戶」的光埔重劃區，堪稱是離新竹科技園區最近的重劃區，吸引不少竹科首購族購屋。（圖／台慶不動產新竹竹科龍山加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

被稱為「竹科門戶」的光埔重劃區，堪稱是離新竹科技園區最近的重劃區，吸引不少竹科首購族購屋，該區又有明星學校關埔國小、光武國中，有學區宅的剛性需求加持。專家表示，今年受信用管制影響，與管制前相比，雖然房價緩跌5~10%，房價仍相對有撐。

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台慶不動產新竹竹科龍山加盟店店長楊世鋒表示，新竹地區受惠科學園區蓬勃發展，人口紅利帶動區域快速發展，光埔重劃區堪稱竹科門戶，是距離竹科最近的生活圈，區內又有新竹市明星學區如關埔國小、光武國中，受惠教育資源豐富與生活機能完整，吸引家長型買家積極購屋。

▲慈雲路、慈濟路商家林立，生活機能發達，滿足科技人對於工作與生活品質的需求。（圖／台慶不動產新竹竹科龍山加盟店提供）

此外，商業機能愈來愈發達，已有好市多、迪卡儂、寶雅等知名連鎖品牌進駐，慈雲路、慈濟路商家林立，生活機能發達，滿足科技人對於工作與生活品質的需求。

目前區內已購客多為竹科首購族群，最受歡迎的房價區間落在2~3房格局、2000~3000萬元，2房入手門檻較低，部分指標社區入手價約在1800~2200萬元，換算單價，屋齡3~5年中古屋，每坪單價約60~75萬元。

▲目前區內已購客多為竹科首購族群，最受歡迎的房價區間落在2~3房格局。（圖／台慶不動產新竹竹科龍山加盟店提供）

受到政府信用管制政策影響，自去年9月實施以來，區域交易量明顯下滑約5成，市場主力已從短期投資客轉為自住剛性需求，價格方面出現緩跌趨勢，較政策實施前下修5~10%。

楊世鋒表示，今年上半年買氣一度出現回溫跡象，但進入7月後，受到美國關稅政策不確定性影響，交易量再度下滑，市場普遍呈現觀望態度，等待政策明朗化。

▲台慶不動產新竹竹科龍山加盟店店長楊世鋒表示，儘管短期受到政策及國際因素干擾，光埔長期發展前景仍被看好。（圖／台慶不動產新竹竹科龍山加盟店提供）

儘管短期受到政策及國際因素干擾，該區長期發展前景仍被看好，主要支撐因素包括有光埔2期議題，將為區域帶來更完善的都市機能。

其次，台積電2奈米廠擴廠計畫，將創造區域大量就業機會，持續吸引高科技人才進駐，維持剛性需求，楊世鋒說：「新竹科學園區憑藉全台最大的高科技就業人口紅利，加上台積電效應，房價持續有撐。」

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