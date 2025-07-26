頭份屋主幾乎每週都在降價　專家：現在是入場時機

▲竹南頭份房市，近來面臨新成屋交屋潮與市場觀望氛圍雙重夾擊，價格鬆動趨勢明顯浮現。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／苗栗報導

曾因竹科外溢效應而紅極一時的竹南頭份房市，近來面臨新成屋交屋潮與市場觀望氛圍雙重夾擊，價格鬆動趨勢明顯浮現。據第一線房仲指出，目前實際成交價已較去年同期下修200～500萬元，屋主降價意願相當明顯，幾乎每週屋主就會主動下修價格。

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根據永慶不動產頭份藝文品宅加盟店店長王建凱觀察：「雖然市況表面仍呈冷淡，實際上觀望買方已有動作，近2個月成交量已出現明顯回溫，但實際交易量受到貸款排撥情況，將反應至10、11月份。」

王建凱說：「特別是去年遲遲沒進場的買方，隨著『高點已過』的心理成形，近期紛紛出手。不少成交案例，是觀望半年至一年以上的購屋人終於決定入場。這一波買氣驟降、價格回落，到達購屋族能接受的範圍，買盤主力仍以新竹市下來的購屋族為主，佔比高達7成。」

▲即便市場回調，但頭份藝文特區一帶仍受買方青睞，房價抗跌性相對較強。（圖／業者提供）

價格回落與屋主信心也有相關，竹南、頭份近來供給快速上升，目前還有多案即將交屋，使屋主賣壓浮現。不乏因預售屋即將交屋、擔心貸款成數不足，選擇提前脫手物件。而新成屋市場中也有不少是房地合一稅滿5年，或自住滿6年、可享400萬元免稅額，都讓市場議價空間更大。

王建凱表示：「其實現在賣方還是擁有低基期的優勢，因此並未出現真正賠售的情況。」這類「少賺一點」的屋主，反而更願意降價換成交。以頭份造鎮案「昌隆廣場」周邊為例，去年3房產品最高成交曾達1900萬元，但目前實價成交多落在1400~1500萬元上下，降幅最高達500萬元，顯示市場明顯修正。

▲雖然市況表面仍呈冷淡，實際上觀望買方已有動作，近2個月成交量已出現明顯回溫。（圖／業者提供）

王建凱說：「目前區域中古屋每坪成交單價大約在42~45萬元之間，若為急售物件，甚至下探4字頭；而新成屋市場也開始鬆動，價格落在5字頭上下，不再如去年強硬。」

科技就業穩步擴張，「用車程換房價」仍然支撐趨勢，在長線利多方面，當地仍有科技業持續擴廠、增設新廠，提供就業支撐。加上與新竹地區的車程便利性，「以車程換房價差」的購屋策略仍具吸引力。

▲永慶不動產頭份藝文品宅加盟店店長王建凱認為，這波價格回落到達購屋族能接受的範圍，成為出手最佳時機。（圖／業者提供）

而最佳保值的區域，王建凱認為：「即便市場回調，但頭份藝文特區一帶仍受買方青睞，房價抗跌性相對較強。尤其是位於竹南頭份萬坪運動公園、苗北藝文中心、即將啟用的全民運動館等利多設施周邊，因生活機能成熟，成為外地自住客指定購屋區，也同時吸引在地換屋族、退休族青睞。」

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