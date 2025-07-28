投資客早下車了！青埔委售量低　在地：房價難跌「最多5%」

▲青埔重劃區坐擁高鐵，為桃園市中房價最高的重劃區。（圖／台慶不動產提供）

記者項瀚／桃園報導

房市冷清，桃園市重劃區老大哥青埔市況如何？在地房仲表示，由於青埔區域條件極佳，且投資客都早已下車，區域自住比例高，建商代銷也以延後推案來因應市場，目前青埔整體委售量仍不高，房價完全沒有鬆動下跌跡象，未來若真的修正，最多也只有5%空間。

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去年919央行祭出第七波信用管制後，全台房市交易量急凍，不少區域都有傳出房價走跌的消息，尤其是過去漲多的區域，中古屋主讓利、降價釋出，然而桃園房價最高的重劃區青埔，目前市況如何？

台慶不動產青埔領航加盟店東李國誠表示，青埔的交通條件無敵，當地人俗稱「一高、二國、三捷、四快」，也就是有高鐵、有國1與國2、有3站機場捷運、並有4條快速道路包覆，此外區內生活機能逐漸成形，便利商店數多、還有大型商場，且政府、民間企業也積極投資，「區域條件非常出色，在桃園重劃區老大哥的地位，永遠不會改變。」

李國誠表示，受惠於高鐵的便利性，青埔買盤相當多元，有6成比例都是外地客，平常透過高鐵到雙北、新竹等地上班，非常便利。房價方面，他觀察：「目前雖然交易量縮，但價格完全沒有鬆動下跌。」

李國誠說明：「預售案方面，建商目前的政策都是延後案；而中古市場方面，青埔過去的投資客早都已下車獲利了結，目前自住比例高，因此整體委售量不大，沒有賣壓，房價自然就難跌，未來若真的修正，最多也只有5%空間。」

▲李國誠觀察，目前青埔房價完全沒有鬆動下跌現象。（圖／記者李毓康攝）

李國誠介紹，青埔重劃區以A17、A18、A19站為核心，房市以各機捷站點步行10分鐘內的區域最熱門，其中價格最高的當然就是A18的高鐵所在位置，預售案成交單價達65~70萬元，中古市場方面以屋齡10年內物件為主，60坪以上物件單價50萬元、總價抓在3600萬元上下，中小坪數每坪均價則約60萬元，2房總價約1700~1900萬元。

李國誠進一步介紹，A19站預售單價60~65萬元，由於該區推案時間普遍較晚，中古市場屋齡以5年內為主，成交單價落在55~58萬元，2房總價約1650~1800萬元。A17站房價較最親民，預售單價55~60萬元，中古屋屋齡普遍在5~10年，成交單價47~53萬元，以最主力的3房產品說，總價約2000~2400萬元。

▲台慶不動產青埔領航加盟店東李國誠與他的團隊。（圖／台慶不動產提供）

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