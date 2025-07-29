丹娜絲風災　4大金控、財政部賑災捐款5800萬元

▲颱風丹娜絲重創中南部。（圖／記者蘇晏男攝）

記者巫彩蓮／台北報導

7月6日丹娜絲颱風重創台灣中南部，造成嚴重災情，玉山金（2884）、永豐金（2890）、富邦金（2881）、台新金（2887），以及財政部率領公股金融及非金融事業共12家聯合捐款，上述金融機構捐款金額合計5800萬元。

丹娜絲颱風強風豪雨，對於中南部各地方農林漁牧、交通，以及基礎設施造成極大災損，金融機構也紛紛解囊捐助善款，迄今以富邦金捐贈2000萬元最高，其捐助對象衛福部轄下財團法人賑災基金會救災捐款專戶，協助丹娜絲風災救助、災民後續生活及社會重建相關費用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦金表示，面對突如其來的天災，企業應盡己所能成為社會安定的力量。風災帶來的不只是眼前的損失，更有重建生活的漫長挑戰，因此，希望捐助支持災後中長期的社區重建與生活扶助工作，並號召社會各界持續匯聚力量幫助受災居民渡過此次難關。

玉山金內部發起共同捐款響應賑災，連同玉山金控、玉山銀行、玉山志工基金會，合計捐助600萬元到衛福部成立的2025年丹娜絲風災募款專案賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目。

台新新光金控宣布捐款1000萬元至衛生福利部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，以善盡企業社會責任。

永豐金宣布子公司永豐銀行、永豐金證券將聯袂捐款共600萬元，至衛生福利部公設財團法人賑災基金會所公布丹娜絲風災募款帳戶，以協助丹娜絲風災之災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目相關費用。

財政部率各公股事業捐助提供災區賑災及重建，以踐行企業社會責任，公股金融及非金融事業共12家聯合捐款1600萬元，已全數捐入衛生福利部公設財團法人賑災基金會所公布丹娜絲風災募款帳戶。

