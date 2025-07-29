ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

丹娜絲風災　4大金控、財政部賑災捐款5800萬元

▲▼颱風丹娜絲襲台一周，台南最新狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲颱風丹娜絲重創中南部。（圖／記者蘇晏男攝）

記者巫彩蓮／台北報導

7月6日丹娜絲颱風重創台灣中南部，造成嚴重災情，玉山金（2884）、永豐金（2890）、富邦金（2881）、台新金（2887），以及財政部率領公股金融及非金融事業共12家聯合捐款，上述金融機構捐款金額合計5800萬元。

丹娜絲颱風強風豪雨，對於中南部各地方農林漁牧、交通，以及基礎設施造成極大災損，金融機構也紛紛解囊捐助善款，迄今以富邦金捐贈2000萬元最高，其捐助對象衛福部轄下財團法人賑災基金會救災捐款專戶，協助丹娜絲風災救助、災民後續生活及社會重建相關費用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦金表示，面對突如其來的天災，企業應盡己所能成為社會安定的力量。風災帶來的不只是眼前的損失，更有重建生活的漫長挑戰，因此，希望捐助支持災後中長期的社區重建與生活扶助工作，並號召社會各界持續匯聚力量幫助受災居民渡過此次難關。

玉山金內部發起共同捐款響應賑災，連同玉山金控、玉山銀行、玉山志工基金會，合計捐助600萬元到衛福部成立的2025年丹娜絲風災募款專案賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目。

台新新光金控宣布捐款1000萬元至衛生福利部成立的「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，以善盡企業社會責任。

永豐金宣布子公司永豐銀行、永豐金證券將聯袂捐款共600萬元，至衛生福利部公設財團法人賑災基金會所公布丹娜絲風災募款帳戶，以協助丹娜絲風災之災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等項目相關費用。

財政部率各公股事業捐助提供災區賑災及重建，以踐行企業社會責任，公股金融及非金融事業共12家聯合捐款1600萬元，已全數捐入衛生福利部公設財團法人賑災基金會所公布丹娜絲風災募款帳戶。

關鍵字： 颱風捐款災情金融中南部

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

推薦閱讀

碩網掛牌上櫃上演蜜月行情　早盤股價漲破100%

碩網掛牌上櫃上演蜜月行情　早盤股價漲破100%

威盛轉投資的碩網資訊（7547）今（29）日以承銷價格每股60元正式掛牌上櫃，早盤上演蜜月行情，漲幅破100%，股價最高來到126元。

2025-07-29 10:00
關稅即將揭曉！謝金河點台灣面對「兩難題」　232衝擊可能更大

關稅即將揭曉！謝金河點台灣面對「兩難題」　232衝擊可能更大

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣的關稅即將揭開謎底」為題撰文，表示台灣接下來有兩道習題，一個是關稅，另一個是盧特尼克主導的232條款。232的衝擊可能更甚於關稅！接下來是大家引頸期盼的放榜時刻。

2025-07-29 09:50
星亞視覺開放申購　抽中有望賺1.8萬元

星亞視覺開放申購　抽中有望賺1.8萬元

台亞集團旗下之星亞視覺（7753）29日開放申購，每股承銷價45元，若投資人幸運抽中，按市價換算，每張有望現賺1.8萬元。

2025-07-29 00:06
金管會ETF配息新規3重點　達人：別被包裝美但撐不起來的貨騙到

金管會ETF配息新規3重點　達人：別被包裝美但撐不起來的貨騙到

最近金管會針對 ETF 配息規範提出新指引，女子幫你快速整理三大重點＋一個總結，幫大家更懂這波配息透明化改革的核心精神

2025-07-29 15:25
支線貨櫃船大熱門、MSC擬造120艘　台船明年下半年才會決定接不接

支線貨櫃船大熱門、MSC擬造120艘　台船明年下半年才會決定接不接

由於全球支線貨櫃船(集貨船)船齡嚴重老化，今年第二季度造船市場該型船訂單激增230%，業界龍頭地中海航運(MSC)訂出規模空前的中小型船隊更新計劃，擬建造120艘支線船，以替換旗下平均船齡高達22年的該型船，台船(2208)到2030年還有副檔塢位可接造16艘該型船，公司高階表示，現在接單風險偏高，明年下半年才會做出決定。

2025-07-29 15:13
嘉南淹大水挨轟「前瞻預算花去哪裡」　經濟部回擊：水退得快

嘉南淹大水挨轟「前瞻預算花去哪裡」　經濟部回擊：水退得快

社群媒體質疑728豪雨西南氣流侵襲台灣後，「台南又大淹水，6年600億、8年800億治水預算年年最高卻屢屢成災，錢到底花到哪裡去。」經濟部今（29）日指出降雨量百年罕見，因前瞻建設持續投入治水，已大幅減少淹水面積及加快退水時間。

2025-07-29 15:08
特斯拉大單選擇給三星　郭明錤曝背後考量：最糟就延期轉給台積電

特斯拉大單選擇給三星　郭明錤曝背後考量：最糟就延期轉給台積電

馬斯克日前在社群平台X上表示，三星將與Tesla攜手生產最新一代AI6 AI晶片，對此知名分析師郭明錤表示，對Elon Musk與Tesla，這是一個很好的機會，能用極低的成本實際參與晶圓代工業務 ，因為台積電不可能允許這種要求，如果AI6生產不如預期，對Tesla最壞的狀況就是將訂單轉回台積電並承受AI6延期帶來的影響

2025-07-29 14:59
新台幣強升投資「去美元化」　上半年歐洲基金與ETF規模刷6年新高

新台幣強升投資「去美元化」　上半年歐洲基金與ETF規模刷6年新高

新台幣兌美元今年以來狂升逾11%，但新台幣兌歐元卻小貶1%，外媒指出，在這樣的資金氣氛下，台灣投資人對美投資熱潮轉向，並以增加投資歐洲地區的基金、ETF，以分散資金配置。

2025-07-29 14:58
原股東雄獅、Klook加碼支持　豐趣科技完成1.8億增資

原股東雄獅、Klook加碼支持　豐趣科技完成1.8億增資

全臺最大目的地旅遊電子票券平台系統商「豐趣科技」（FONTRIP）宣布成功完成新臺幣1.8億元增資。本輪增資由中華開發旗下新越開發基金領投，加上益鼎創投、ITIＣ創新公司的臺日基金等策略投資人參與，原股東雄獅旅行社、Klook持續加碼支持。

2025-07-29 14:51
中國需求旺！　外媒曝輝達急向台積電追加30萬顆H20訂單

中國需求旺！　外媒曝輝達急向台積電追加30萬顆H20訂單

《路透》引述兩位知情人士周二 (29 日) 報導，輝達 (NVIDIA)上周向晶圓代工大廠台積電 (2230)下單約30萬顆H20晶片組。其中一位人士表示，由於中國市場需求強勁，輝達決定不再僅依賴現有庫存，改為重新下單生產。

2025-07-29 14:36

讀者迴響

熱門新聞

碩網掛牌上櫃上演蜜月行情　早盤股價漲破100%

台積電資深副總羅唯仁退休　結束21年職涯

關稅即將揭曉！謝金河點台灣面對「兩難題」　232衝擊可能更大

MSC1200億人民幣大單　21艘貨櫃船訂單全給大陸造船廠

重量級ETF搶買！00919加碼中信金20萬張　00878首敲進中租逾9萬張

台積電帶頭殺！權值三王腳軟　台股重挫逾318點拉回

10銀行搶推6個月期美元高利定存　年息衝上5%

特斯拉下單三星！陸行之拋5大分析　預言「未來會轉單台積電」

股神、投資大師都退場　《富爸爸》作者警告：市場接近1929年股災

投資客早下車了！青埔委售量低　在地：房價難跌「最多5%」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366