鴻海有大事要公布！　明天暫停交易

▲鴻海集團土城總部外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所今（29）日公告，權值股鴻海(2317)因有重大訊息待公布，明（30）日起暫停交易，以其為標的之上市認購(售)權證亦同 時暫停交易。鴻海公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

鴻海本月填息達陣後股價高檔震盪，今日在美國對台關稅不明下大盤走弱，鴻海也下跌4.5元或2.56%，以每股171.5元作收。