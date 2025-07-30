高股息ETF吹降息風　00939填息紀綠穩健此次年化配息率近6％

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會近期祭出ETF配息新規定，未來配息率原則上不能超過指數息率，ETF動用收益平準金的條件也更加嚴格。對此，不少存股族哀號「高股息要掰了、以後能拿到4～5%就要偷笑了。」不過，掛牌以來均能填息統一台灣高息動能ETF（00939），這次配息0.068元，在月配息ETF中頗具吸引力，想要參與的人，今（30）日為最後買進日，就能在8月22日領到錢。

高股息ETF掀起降息風，多檔人氣高股息ETF都撐不住了，但00939本次維持配發0.068元，配息金額連續兩個月創高，預計明（31）日除息，以昨日收盤價13.76元估算，年化配息率約5.9%。根據統一投信官網公告，在收益分配組成項目中，股利所得占比100%。

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觀察00939填息紀錄，00939已進行12次收益分配，掛牌以來均能完全填息，且12次中有8次除息當天就秒填息的佳績，最長也僅花了三周左右。

存股達人表示，台股近期呈現高檔震盪格局，短線雖然對等關稅影響逐步鈍化，但接下來半導體232調查結果即將開獎，市場波動加劇，若要選擇高股息ETF，建議可採取穩健策略，以能提供持續現金流的標的為核心，以抵禦市場波動。且金管會政策讓配息率回到合理水準，有助存股族做更穩健的資產配置，不用擔心無法掌控穩定現金流，減少對「超配」的過度期待。

根據統一投信官網，00939持有股票權重前10名，截至昨日依序為：長榮（2603）6.36%、國泰金（2882）6.16%、富邦金（2881）6.09%、中信金（2891）5.87%、華碩（2357）5.18%、聯電（2303）5.06%、瑞昱（2379）4.51%、陽明（2609）4.40%、元大金（2885）4.21%、聯詠（3034）4.18%。

