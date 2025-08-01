網預期00768首配逾8%帶動買氣！外資10日加碼逾六成　勢頭直逼雙雄

財經中心／綜合報導

復華20年美債（00768B）由「不配息」轉為「季配息」，不僅吸引散戶搶進，近期外資也大幅加碼。CMoney統計，00768B近10個交易日外資持股張數激增60.3%，增幅遠高於兩大美債ETF龍頭，顯示外資積極卡位，押注該檔ETF的長期息收潛力。

近期美債ETF市場熱度升溫，外資持股同步攀升。根據CMoney（7/11~7/24）數據，富邦美債20年（00696B）外資持股增幅高達172.3%，漲幅居冠；中信美國公債20年（00795B）則成長129.4%；永豐20年美公債（00857B）與統一美債20年（00931B）亦分別上升67.3%、50.2%，市場資金動能明顯回流。

值得注意的是，復華20年美債（00768B）宣布改採季配息後，不僅散戶踴躍買進，連外資也大舉加碼。近10日外資增持幅度為60.3%，遠高於元大美債20年（00679B）的21.9%與國泰20年美債（00687B）的36.9%，成為同類型ETF中的亮點。

儘管債券ETF行情轉強，市場仍受聯準會遲遲未降息影響，投資人對進場時機抱持觀望。對此，理財達人指出，在聯準會降息步調緩慢下，債券價格上漲空間有限，短期內難以透過價差獲利，與其期待資本利得，不如鎖定穩定息收。因此，投資債券ETF應回歸配息本質，以定存心態長期持有，專注領息。

操作建議方面，對已持有債券ETF且帳面虧損的投資人，專家不建議現階段殺出，因美債ETF價格處於低檔，加上台幣升值至30元，匯損已部分反映，貿然賣出恐賣在低點。若資金允許，反而可考慮逢低分批加碼，攤低成本、強化配息能力。

至於尚未進場的投資人，現階段美債殖利率仍具吸引力，匯率風險亦已大幅反映，是不錯的布局時機。建議採分批進場策略，專注息收，無需過度擔憂短線波動。