00768B配息本錢雄厚！首配可望寫下美債ETF新紀錄

財經中心／綜合報導

隨著聯準會降息時程未明，投資人對美債ETF的布局逐漸轉向追求穩定收益。復華20年美債（00768B）將於8月首度季配息，成為市場關注焦點。由於該檔ETF過去採不配息機制，帳上已累積六年債息，專家預期此次配息率有望大幅超越同類型產品，甚至挑戰美債ETF歷史新高紀錄。

00768B於7月中下旬宣布由「不配息」轉為「季配息」，消息一出即點燃市場熱度，資金迅速提前卡位。根據 CMoney 統計，自7月以來，00768B單位數增長率達23.1%，近5日成交量更飆升382%。無論單位數或成交量成長幅度，皆位居8月即將除息的長天期美債ETF之首，顯示市場對其「配息爆發力」與「配息續航力」充滿期待。

觀察近期長天期美債ETF的配息表現，中信美國公債20年（00795B）、中信美國市政債（00847B）、永豐20年美公債（00857B）與元大美債20年（00679B）等四檔年化配息率皆突破5%，其餘多落在4%左右。

由於復華20年美債（00768B）因過去採不配息機制，超過六年間持續將債息留存帳上並再投資，隨8月轉為季配息，首度發放備受矚目。專家預期，00768B首次配息率可望大幅超越同類型產品，並有機會刷新美債ETF歷史新高。

面對聯準會降息步調遲緩且變數仍多，投資達人提醒，布局長天期美債ETF更應回歸配息初衷，重視穩定債息收入（以收益為主），資本利得僅為輔助（防範風險），切勿一味追逐價差。若投資人以領息為核心目標，即便期間出現匯率或價格波動，只要聚焦於穩健收息，仍應耐心持有，才能真正發揮債券ETF的長期收益優勢。

00768B轉型為季配息，不僅為投資人創造穩定被動收入，也為美元資產布局提供新選擇。復華投信預計8月1日公告首度季配息金額，並於8月中旬除息。投資人如欲參與本次配息，宜把握最後買進時機，提前卡位領息。

