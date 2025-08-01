美秀集團、小男孩樂團熱力開唱　永慶房屋陪你嗨翻混東區

財經中心／綜合報導

一年一度最有感的夏天盛會「混東區潮FUN夏日趴」封街演唱會，將於8/02、8/03熱鬧登場！今年邀請到派偉俊、宇宙人、美秀集團及小男孩樂團等重磅卡司輪番獻唱，嗨翻東區！臺北市商業處更攜手東區在地商圈協會共同擴大活動規模，規劃多個主題特區，包含主舞台區、美食特區、微浪微醺派對、電影主題互動區、混市集X冰品專區和微甜散步街區，吃喝玩樂一應俱全，讓與會民眾享受東區的魅力與夏日熱情。「在地好鄰居」永慶房屋持續相挺，不僅贊助活動帳篷及人力，現場擺設規劃趣味遊戲，邀請民眾8/02~8/03一起來熱力引爆台北東區！

促進東區商圈繁榮發展，每年夏季臺北市商業處、臺北市東區商圈發展協會舉辦「混東區潮FUN夏日趴」大型演唱會，今年邀請派偉俊、宇宙人、美秀集團及小男孩樂團等歌手輪番獻唱，嗨翻東區街頭，讓民眾感受夏日音浪。

▲「混東區潮FUN夏日趴」封街演唱會，邀請派偉俊、宇宙人、美秀集團及小男孩樂團等重磅卡司輪番獻唱，嗨翻東區！（圖／臺北市東區商圈發展協會提供，下同）

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臺北市東區商圈發展協會理事長簡國維分享，東區商圈除了有百貨公司，近年還進駐許多特色選物店、異國風格等店面，多元創意的新風貌吸引年輕族群前來消費，人潮與熱度不斷提升。今年持續舉辦封街演唱會，邀請卡司陣容超豪華，現場還有特色攤位，城市滑水道、微醺派對及景點打卡等多樣活動體驗，也推出限量購物金與豪華郵輪雙人行抽獎，讓民眾吃喝玩樂一次滿足，感受東區無敵魅力。

混東區好康活動再升級，發送限量1200份100元購物金及限量300份300元購物金，民眾可於 8/2到8/17 間在東區百家特約店家吃喝玩樂使用，此外，活動期間消費滿300元，就能參加抽日本豪華郵輪雙人行活動，獎品價值超過6萬元，歡迎民眾來東區購起來！將最大獎「日本豪華郵輪雙人行」帶回家。

大安區光武里里長韓修和分享，今年包括五月天、GD等多位知名藝人紛紛來大巨蛋舉辦演唱會，帶動東區商圈人潮，氣氛相當活躍，每年夏季的重頭戲「混東區潮FUN夏日趴」更是吸引民眾高度關注，活動資訊、演出卡司與優惠方案在社群平台上熱烈討論，可見歷年來舉辦大型活動，已成功打響東區商圈品牌。相信今年人潮再創新高！未來我們將持續開發東區魅力，讓更多人走進東區、愛上東區、留下甜美夏日回憶。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋長期深耕在地，是社區、鄰里最佳的好夥伴，永慶也已連續7年贊助「混東區潮FUN夏日趴」，與東區鄰里、商家一起讓東區商圈重現人潮、回歸榮耀，近年來東區有許多特色商家進駐，展現不一樣的活力與特色，未來永慶房屋也會持續投入東區商圈相關活動，贊助帳篷，提供人力、物力的支援，為東區發展盡一份心力。

活動相關資訊：https://www.facebook.com/eastdistrictplus/videos/611786195313389

▼「混東區潮FUN夏日趴」封街演唱會，於8月02日到8月03日熱鬧登場！嗨翻東區街頭，讓民眾感受夏日音浪。