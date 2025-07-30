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幸福職場有目共睹！永慶房屋2025新鮮人履歷較去年提高21%

▲▼ 永慶房屋,金獎,福利,新鮮人,海外旅遊,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲幸福職場永慶房屋獎勵傑出經紀人員毫不手軟！（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

房仲第一品牌永慶房屋獲獎不間斷，今年勇奪工商時報2025年「第一屆台灣幸福企業評鑑」的最高榮譽「金獎」，同時又獲得台灣服務業大評鑑肯定，成功締造金獎13連霸。幸福職場永慶房屋近期更大手送員工飛馬爾地夫、新加坡還有韓國！推動「年度海外旅遊獎勵暨員工旅遊」獎勵表現傑出的經紀人員，今年共有超過600人拿到「海外旅遊獎勵」之外，永慶房屋也提升經紀人員福利，推出「月休最高10天」制度，除每月有7天例休還有最高3天的有薪福利假可以爭取，為員工打造一個工作與生活平衡的職場環境。

新鮮人履歷提高21%！永慶房屋幸福職場有目共睹
永慶房屋人資部協理塗振宏說明，永慶房屋聆聽各年齡層員工意見，持續優化人資、福利制度，建立多元平等的職場環境。「海外旅遊獎勵」正是打破年資與職級的限制，只要業績達標就能領獎，即使是業務新人，在永慶房屋扎實的訓練與自身的努力下，也都獲得了海外旅遊獎勵！

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永慶房屋今年還推出業務「月休最高10天」福利，塗振宏說明，永慶房屋標榜「聰明工作，健康生活」，除了已推行多年的「彈性工作8小時」外，今年更推出「月休最高10天」，滿足員工工作與生活平衡的需求。根據永慶房屋內部統計，2025年新鮮人履歷佔比，較去年提高21%，創下3年來新高，新鮮人報到佔比近5成，顯示永慶房屋的各項制度與福利，吸引越來越多年輕族群投入。

落實公平制度　海外旅遊獎勵新人也能領
鄭琪欣經紀人員加入永慶房屋才三年，卻已連續兩年獲得「海外旅遊獎勵」！今年才28歲的她更早已創下百萬年薪的里程碑。鄭琪欣從打工時期就是從事餐飲業，畢業後發現餐飲業的收入天花板難突破，且工作內容重複性高，毅然決然轉職永慶房屋擔任房仲業務。

▲▼ 永慶房屋,金獎,福利,新鮮人,海外旅遊,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

鄭琪欣分享，永慶房屋的團隊文化是無私、互助，也是自己成功的關鍵。在新人時期，鄭琪欣把握「一對一師徒制」，遇到任何問題都趕緊提問，快速吸收師父的經驗與知識；同時也因為永慶團結、合作的企業文化，師父也很樂意分享服務客戶的經驗，讓鄭琪欣首年就在永慶房屋收穫百萬年薪！

今年也獲獎的鄭偉祥經紀人員，入行不到兩年就獲得海外旅遊獎勵！轉職永慶房屋前，鄭偉祥曾開飲料店一圓老闆夢想，但凡事需親力親為且每個月只休一天，考量長久發展，鄭偉祥決定趁年輕轉換跑道，由於常看到永慶房屋經紀人員拜訪在地店家，留下不錯的印象，因此決定轉換跑道挑戰房仲業務。

▲▼ 永慶房屋,金獎,福利,新鮮人,海外旅遊,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

鄭偉祥分享，永慶房屋保障業務新人首年60萬收入，讓他在轉職起步階段安心很多，不用擔心經濟問題。秉持著隔行如隔山的態度，虛心向師父及學長姐請教學習，讓他在入行第四個月成功迎來第一筆成交。今年上半年即使遇到房市下滑，但他依舊表現亮眼，並獲得海外旅遊獎勵。鄭偉祥表示，過去創業時工時長但收入卻與付出不成比例，而在永慶除了底薪、業績獎金外，還有海外獎勵旅遊、幸福成家基金等獎勵，每一份努力都能獲得實質的回饋。鄭偉祥期許自己下半年持續晉升，業績越來越穩定。

塗振宏協理表示，永慶房屋透過人資制度建立優良的職場環境、AI科技系統提升業務工作效率，讓員工工作與生活平衡，在工作上取得成就在生活上也能幸福美滿，2025下半年永慶房屋持續擴大版圖展店，持續招募對房地產有興趣的夥伴，上網搜尋「永慶房屋」。

關鍵字： 永慶房屋金獎福利新鮮人海外旅遊永慶房市訊息永慶必知小常識

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