超高齡社會來襲！「元大的」投資型保單　讓年輕世代兼顧保障與投資

▲為了享有優質的老年生活而無後顧之憂，元大人壽建議透過新推出的「元元致富」系列投資型保險商品，運用保障、投資兼具的雙重功能，讓年輕世代也能穩紮穩打地兼顧保障強化與投資規劃。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

2025年台灣正式邁入超高齡社會，面對社會結構改變，少子化衝擊下，一位年輕人平均需扶養2～4位長輩，未來退休金是否充足已成未知數。為了享有優質的老年生活而無後顧之憂，元大人壽建議透過新推出的「元元致富」系列投資型保險商品，運用保障、投資兼具的雙重功能，讓年輕世代也能穩紮穩打地兼顧保障強化與投資規劃。

元大人壽「元元致富」4大優勢一次掌握

元大人壽近期推出的「元元致富」系列投資型保險商品，可連結之投資帳戶委由元大投信專業團隊代操，其操作績效有目共睹，並反映在其基金管理規模的持續成長，證明了元大投信在投資管理業務的優勢。因此，這不僅是一張元大人壽的投資型保單，更是「元大的」投資型保單。此保單具備四大優勢：

一、繳費彈性：首期繳費10萬元起跳，後續可採每期5,000元以上定期定額投入，亦可視情況彈性加碼，月月有機會享有資產撥回。



二、高度參與市場投資機會：商品設計為後收平台，首期保費可在第一時間更高度參與市場，讓資金更有效運用於投資。



三、專業代操、熟悉市場：可連結之「財富雙享」投資帳戶由元大投信專業團隊代操，除了布局台股基金，並鎖定美、日等重點市場。此外，也有元大人壽嚴選的優質共同基金標的供選擇連結。



四、長期持有享回饋：自第10個保單周年日起，年金給付開始前，每年有機會可享加值給付金回饋。

依個人需求靈活選擇「壽險」或「年金險」

元大人壽推出的「元元致富」系列投資型保險商品，提供兩款不同定位的保單選擇：「元大人壽元元致富變額萬能壽險」與「元大人壽元元致富變額年金保險」，各具特色與適用情境。



其中，壽險商品結合「市場投資」與「身故保障」雙重功能，適合希望兼顧投資與保障的族群；年金險則針對有退休規劃需求的客戶，除了可運用投資帳戶的月撥回及每月加碼機制外，也可選擇於約定時間啟動穩定的年金給付。

以剛步入職場的年輕世代為例，可優先選擇壽險商品，透過「投資＋基本保障」的雙軌設計，為未來打下穩健基礎。

退休風險逼近，夾心世代更要提早佈局

除了社會新鮮人以外，1980年前後出生的世代，屆臨退休時也將面臨退休危機，老年人口將是幼年人口的2倍以上，扶養比失衡，退休金得靠自己提早準備；因此，專家建議，無論是剛站穩社會的年輕上班族，或者是三明治世代，都不宜等到擁有大筆財富，才開始規劃自身投資與保障，建議立刻採取行動，運用「元元致富」系列投資型保險商品逐步累積，讓保障變成安心與踏實感，讓資產累積變成財務自由的籌碼，提早圓您最大的夢。

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