快訊／台積電ADR瞬殺2.58%　川普爆在美投資3000億美元投震撼彈

▲美國總統川普（Donald Trump）搶先透露台積電在美投資3000億美元。（圖／路透）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

美國總統川普5日透露「台積電對美投資將拉高至3000億美元」後，台積電還來不及說明，在美掛牌ADR已先開殺，至台北時間10點30分左右，跌幅逾2.58%。

台積電ADR美股開盤報238.32美元，本就反映漲多回跌，小幅下挫0.28%，川普接受《CNBC》採訪後，正式迎來新一波殺盤。至台北時間8月5日晚間10點30分左右，台積電ADR暫報232.83美元，下跌6.17美元或2.58%。

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川普5日接受訪問時表示，最快下周公布對半導體和晶片的新關稅。期間，他提到台積電在亞利桑那州設廠的投資計畫，稱台積電預計對美投資3000億美元（約新台幣8.97兆元）。

至於半導體和晶片關稅，川普表示最快下周宣布，「我們將宣布關於半導體和晶片的政策，那是一個單獨的類別，因為我們希望這些東西是在美國製造的。」

事實上，台積電今年4月才宣布在亞利桑那州加碼投資1000億美元，再新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1座RD中心，預計總投資金額將達到1650億美元。如今，川普稱台積電將投資3000億美元，引發外界關注。