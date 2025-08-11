ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國籍航空7月營收公布　星宇年月雙增、華航創歷年次高

▲▼華航12月3日開航台北直飛鳳凰城。（圖／華航提供）

▲華航下半年即將開航台北直飛鳳凰城。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

國籍航空7月營收公布，其中華航創歷年同期次高成績，星宇航空則是年月雙增，長榮航空在1-7月營收表現方面也創歷年同期新高。

長榮航空7月客運營收達119.68億元，貨運營收達45.45億元，合併營收達184.93億元。累計今年1月至7月合併營收達1,287.44億元，創歷年同期新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空表示，七月客運市場步入傳統旺季，雖受國際局勢與匯率波動等因素干擾，然訂位量仍隨出發日接近而穩健提升，歐美長程線平均載客率達8成5; 短程及區域旅遊航線亦因暑假展開而湧現客量，東南亞峇里島、宿霧及峴港等航線載客率達9成以上。

此外，看好韓國旅遊需求並加密東北亞航網，10月21日起將開航桃園-釜山航線，以A321機型提供天天飛航服務。屆時可搭配松山-首爾金浦以及桃園、高雄飛往首爾仁川航班，每週飛往韓國將達32班，提供旅客更靈活及多元的飛行選擇。

貨運方面，七月電商平台促銷活動，帶動電商需求略為升溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與汽車零件量能穩定，長榮航空持續充分運用客機腹艙運能，並適時調整貨機機隊運力配置，整體貨運營收穩定增長。

華航集團 7 月份合併營業收入為 177.4 億元，為歷年同期次高。其中，客運收入 106.51 億元，較前月增加 3.48%；貨運收入 56.33 億元，較上月增加 5.64%。

暑假漸接近尾聲，展望 9 月，華航看好歐洲市場持續暢旺，法蘭克福、維也納、捷克及阿姆斯特丹等航線，預估訂位率皆可約8 成以上；華航將持續觀察各地旅運需求，彈性規劃航班，適時評估新開航點，提供旅客便利多元的航班選擇。

貨運方面，7 月貨源持續穩定增加，貨收亦相比去年同期有 8.33%的成⾧。7 月份起美國陸續公布各國的對等關稅，至 8 月初正式上路前，空運急單效應推升各地往美航空貨運市場需求，加上 Al 伺服器、半導體與高值電子貨品等供貨持續強勁，相關包機需求湧現。華航持續關注關稅實施後對市場供需的變化，充分利用客貨機運能，積極爭取高價包艙及臨時加包機貨源，以期在油價維持低檔下，增裕營收及獲利。

星宇航空（2646）2025年7月總營收為40.12億元，月增率7%，年增率16%。1~7月累計總營收達259.76億元，較去年同期成長31%，創歷年同期新高。其中，7月客運營收31.81億元，年增5%。貨運方面，7月貨運營收為4.78億元，年增59%，單月及累計皆創新高。針對美方宣布對台灣進口商品課徵20%關稅，星宇將持續關注市場動向，並視情況適時調整相關應對措施。

星宇航空2025年第二季單季總營收107.70億元，年增29％，其中客運收入85.25億，年增18%，然而自今年4月起，受對等關稅政策不確定性影響，整體訂位需求呈現向後推遲之趨勢。貨運方面，第二季貨運收入12.57億，年增80%，受惠於7月9日美國關稅展延截止前之出貨潮、美洲輸亞生鮮蔬果銷況熱絡，以及東南亞鮮貨與一般貨品出貨動能強勁，貨運市場仍維持高熱度。

星宇航空董事會也在今日通過2025年第二季會計師核閱報告，第二季單季稅後純益0.08億元，累計上半年稅後純益9.23億元，年增率2.54%，營業毛利18.25%，每股稅後純益0.31元。

星宇航空7月29日開賣台北-鳳凰城航線，將於明年1月15日開航。鳳凰城是美國第五大城也是創新產業重鎮，有穩定的觀光與商務需求，近年更因科技大廠紛紛於當地設廠，科技業生態圈持續發展，開航初期每週三班，明年3月起將增為每週四班。連同鳳凰城，星宇在北美航網將增至五個航點。目前星宇美國航線每週10班往返台北-洛杉磯，每日一班往返台北-舊金山、台北-西雅圖，每週四班往返台北-加州安大略。

台灣虎航今日則公布2025年7月自結單月營收13.91億元，較去年同期年減約14.5%，主因受地震、關稅、經濟不穩定等大環境因素影響，導致消費者對非必要性消費，會有猶豫甚或延遲、控制預算等行為出現。然而，台虎單月班次數較去年同期增加2.2%；收益旅客數增加1.7%，整體載客率穩定。2025年累計前7月營收約98.45億，與去年同期累計營收98.41億相比仍改寫歷年同期新高。累計班次數成長2.1%，累計旅客人次增加1.9%，旅運需求仍屬穩定，且8月暑假旅遊熱潮帶動載客率突破9成。

關鍵字： 長榮華航虎航星宇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

推薦閱讀

玉山金今年挑戰賺300億　保德信投信10月交割更名「玉山投信」

玉山金今年挑戰賺300億　保德信投信10月交割更名「玉山投信」

玉山金（2884）於今（11）日召開法說會，日前宣布以27.62億元，收購保德信投信91.2%持股，董事長黃男州表示，已於7月完成保德信投信股權交割，預計10月正式更名為「玉山投信」，由於前7月稅後淨利約202億元，若以獲利年增率15%來看，全年獲利有機會挑戰300億。

2025-08-11 15:38
ETF新紀錄！7月定期定額放榜　0050拆分後衝破40萬人

ETF新紀錄！7月定期定額放榜　0050拆分後衝破40萬人

0050再創ETF里程碑，據證交所7月最新定期定額戶數統計，0050月增11.4萬戶來到43.4萬戶，成為首檔定期定額戶數衝破40萬人的ETF。

2025-08-11 14:46
高價股猛打賞！緯穎亮燈收天價　智邦列台股第22千金

高價股猛打賞！緯穎亮燈收天價　智邦列台股第22千金

高價股不受川普關稅衝擊持續走高，今（11）日2檔AI股聯手上攻。其中緯穎（6669）以每股3175元漲停作收，不但刷新天價更擠進3000元俱樂部；智邦（2345）也順利成為台股第22千金。

2025-08-11 13:53
揚秦宣布攜手永豐銀　簽約啟動預收款信託服務迎百億禮券市場

揚秦宣布攜手永豐銀　簽約啟動預收款信託服務迎百億禮券市場

麥味登母公司揚秦國際企業（2755）與永豐銀行今日正式簽約啟動「預收款信託」服務，透過發行禮券搶攻新市場，並運用永豐預收款信託服務，保障消費權益。揚秦表示，旗下連鎖品牌「涮金鍋」將首先發行實體禮券，涮金鍋禮券主要面向企業禮贈品市場，未來禮券規劃也將擴及揚秦旗下各品牌，並進一步轉換為電子票券服務，整合線上線下，搶攻禮票券市場。

2025-08-11 14:18
金管會修法鬆綁OSU兩業務限制　打造亞洲資產管理中心

金管會修法鬆綁OSU兩業務限制　打造亞洲資產管理中心

為提升國際證券業務（OSU）競爭力，金管會進行「國際證券業務分公司管理辦法」第9條之1修正草案法規鬆綁，待預告期滿將公布實施，而修正內容包括放寬境外客戶款項可存放在券商於外國保管機關開設的外匯存款專戶，不再僅限於匯回OBU，並增訂有關外國保管機關應符合之標準。

2025-08-11 12:23
川普關稅爆新進度！台積電刷1195元天價　台股飆漲逾220點

川普關稅爆新進度！台積電刷1195元天價　台股飆漲逾220點

市場傳出經貿辦將在今（11）日下午向外說明川普關稅相關事宜，台積電（2330）盤中由黑翻紅，再刷1195元新天價，台股同步漲逾227點，刷24249.05點波段新高，距去年7月11日寫下的24416.67點只差167.62點。

2025-08-11 12:09
鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

鴻準（2354）於日前宣布「10年戰略投資計畫之資本預算規劃」，擬定未來10年以「美國製造」為核心的發展戰略，激勵今（11）日股價跳空開高，直奔76.3元漲停價位，為今年3月3日以來新高，接近10點成交量達到8.5萬多張，成為鴻海集團表現最為強勢個股，鴻海（2317）、廣宇（2328）同步上攻。

2025-08-11 10:14
川普才嗆「立刻辭職」　外媒爆英特爾陳立武周一進白宮陳情

川普才嗆「立刻辭職」　外媒爆英特爾陳立武周一進白宮陳情

據外媒《華爾街日報》週日引述知情人士說法，美國總統川普上週要求英特爾執行長陳立武下台，而陳立武將於週一訪問白宮。

2025-08-11 10:12
川普關稅美國也受傷　本土投顧示警「摩擦性滯脹」蔓延中

川普關稅美國也受傷　本土投顧示警「摩擦性滯脹」蔓延中

川普2.0上任後重啟大規模關稅並嚴管移民，供給面瓶頸加劇，高利率環境下需求更易受抑，令總體經濟承壓。本土投顧最新報告示警，美國正出現由關稅與移民政策疊加引發的「摩擦性停滯性通膨」，經濟增速放緩但通膨壓力不減。

2025-08-11 09:18
一表看懂13家金控前7月獲利　富邦金EPS 4.29元居冠

一表看懂13家金控前7月獲利　富邦金EPS 4.29元居冠

7月台股大漲1200多點，加入進入除息旺季，投資、股息收入大舉進帳，壽險型金控獲利表現突出，13家金控7月稅後獲利總和達579億元，累計前7月稅後淨利3059億元，年減率25%，富邦金（2881）7月獲利突破百億元，前7月稅後淨利623.7億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.29元，仍居金控獲利王。

2025-08-12 00:05

讀者迴響

熱門新聞

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

18人信用卡遭盜刷688萬　銀行挨罰1200萬

2025高股息ETF配息異動一次看懂！

合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

築間7月營收4億元、月增3.37％　上半年營業費用增加致每股虧0.99元

一表看懂13家金控前7月獲利　富邦金EPS 4.29元居冠

鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

3金控本周接棒除息！14檔進度一表看　近半貼息「卡關中」

國籍航空7月營收公布　星宇年月雙增、華航創歷年次高

大同Q2獲利季增超過5成　EPS達0.22元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366