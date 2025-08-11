國籍航空7月營收公布　星宇年月雙增、華航創歷年次高

▲華航下半年即將開航台北直飛鳳凰城。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

國籍航空7月營收公布，其中華航創歷年同期次高成績，星宇航空則是年月雙增，長榮航空在1-7月營收表現方面也創歷年同期新高。

長榮航空7月客運營收達119.68億元，貨運營收達45.45億元，合併營收達184.93億元。累計今年1月至7月合併營收達1,287.44億元，創歷年同期新高。

長榮航空表示，七月客運市場步入傳統旺季，雖受國際局勢與匯率波動等因素干擾，然訂位量仍隨出發日接近而穩健提升，歐美長程線平均載客率達8成5; 短程及區域旅遊航線亦因暑假展開而湧現客量，東南亞峇里島、宿霧及峴港等航線載客率達9成以上。

此外，看好韓國旅遊需求並加密東北亞航網，10月21日起將開航桃園-釜山航線，以A321機型提供天天飛航服務。屆時可搭配松山-首爾金浦以及桃園、高雄飛往首爾仁川航班，每週飛往韓國將達32班，提供旅客更靈活及多元的飛行選擇。

貨運方面，七月電商平台促銷活動，帶動電商需求略為升溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與汽車零件量能穩定，長榮航空持續充分運用客機腹艙運能，並適時調整貨機機隊運力配置，整體貨運營收穩定增長。

華航集團 7 月份合併營業收入為 177.4 億元，為歷年同期次高。其中，客運收入 106.51 億元，較前月增加 3.48%；貨運收入 56.33 億元，較上月增加 5.64%。

暑假漸接近尾聲，展望 9 月，華航看好歐洲市場持續暢旺，法蘭克福、維也納、捷克及阿姆斯特丹等航線，預估訂位率皆可約8 成以上；華航將持續觀察各地旅運需求，彈性規劃航班，適時評估新開航點，提供旅客便利多元的航班選擇。

貨運方面，7 月貨源持續穩定增加，貨收亦相比去年同期有 8.33%的成⾧。7 月份起美國陸續公布各國的對等關稅，至 8 月初正式上路前，空運急單效應推升各地往美航空貨運市場需求，加上 Al 伺服器、半導體與高值電子貨品等供貨持續強勁，相關包機需求湧現。華航持續關注關稅實施後對市場供需的變化，充分利用客貨機運能，積極爭取高價包艙及臨時加包機貨源，以期在油價維持低檔下，增裕營收及獲利。

星宇航空（2646）2025年7月總營收為40.12億元，月增率7%，年增率16%。1~7月累計總營收達259.76億元，較去年同期成長31%，創歷年同期新高。其中，7月客運營收31.81億元，年增5%。貨運方面，7月貨運營收為4.78億元，年增59%，單月及累計皆創新高。針對美方宣布對台灣進口商品課徵20%關稅，星宇將持續關注市場動向，並視情況適時調整相關應對措施。

星宇航空2025年第二季單季總營收107.70億元，年增29％，其中客運收入85.25億，年增18%，然而自今年4月起，受對等關稅政策不確定性影響，整體訂位需求呈現向後推遲之趨勢。貨運方面，第二季貨運收入12.57億，年增80%，受惠於7月9日美國關稅展延截止前之出貨潮、美洲輸亞生鮮蔬果銷況熱絡，以及東南亞鮮貨與一般貨品出貨動能強勁，貨運市場仍維持高熱度。

星宇航空董事會也在今日通過2025年第二季會計師核閱報告，第二季單季稅後純益0.08億元，累計上半年稅後純益9.23億元，年增率2.54%，營業毛利18.25%，每股稅後純益0.31元。

星宇航空7月29日開賣台北-鳳凰城航線，將於明年1月15日開航。鳳凰城是美國第五大城也是創新產業重鎮，有穩定的觀光與商務需求，近年更因科技大廠紛紛於當地設廠，科技業生態圈持續發展，開航初期每週三班，明年3月起將增為每週四班。連同鳳凰城，星宇在北美航網將增至五個航點。目前星宇美國航線每週10班往返台北-洛杉磯，每日一班往返台北-舊金山、台北-西雅圖，每週四班往返台北-加州安大略。

台灣虎航今日則公布2025年7月自結單月營收13.91億元，較去年同期年減約14.5%，主因受地震、關稅、經濟不穩定等大環境因素影響，導致消費者對非必要性消費，會有猶豫甚或延遲、控制預算等行為出現。然而，台虎單月班次數較去年同期增加2.2%；收益旅客數增加1.7%，整體載客率穩定。2025年累計前7月營收約98.45億，與去年同期累計營收98.41億相比仍改寫歷年同期新高。累計班次數成長2.1%，累計旅客人次增加1.9%，旅運需求仍屬穩定，且8月暑假旅遊熱潮帶動載客率突破9成。