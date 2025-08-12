關稅疊加20%！勞長洪申翰：衝擊4.2萬勞工　含減班休息或失業

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

記者巫彩蓮／台北報導

針對美國對等關稅的衝擊，繼昨日行政院記者會說明後，勞動部長洪申翰今（12）日在臉書上發聲提出4點補充， 他說，4月公布「原稅率＋32%」的對等關稅已下修至8月的「原稅率＋20%」，因此受影響勞工的人數也從4月評估的潛在12萬人，降至目前潛在4.2萬人。

行政院昨日已核定勞動部訂定的「 因應國際情勢支持勞工安定就業辦法 」，洪申翰說，勞動部會盡速完備後續的法制作業，動態調整所需的強化支持方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下是洪申臉書內容：

針對美國對等關稅，昨天鄭麗君副院長召開記者會向大家做了說明，有4點我想要再補充給大家：

​

第一、就業衝擊分析包含各種受影響的樣態，包括減班休息或失業等等，所謂影衝擊4.2萬勞工，並非全都會失業。而勞動部會優先編列資源，來支持在職的受影響產業的勞工，就是希望盡力優先把勞工留在職場，不會落入失業的狀況。

​

第二、隨著貿易談判將原本四月「原稅率＋32%」的對等關稅，下修到八月的「原稅率＋20%」（也還沒談完），依相關專業智庫評估，受影響勞工的人數，已從四月時評估的潛在12萬人，降為目前評估的潛在4.2萬人。

​

評估受影響的勞工雖然下降不少，但勞動部還是不會以此為樂觀或放鬆，我們還是會審慎地應對所有可能的衝擊。

​

第三、就目前台灣的失業率來看，我們114年6月的失業率是從民國90年以來的同月最低，就業人數也是歷年同月最高。

​

即便數字上看起來不算差，但勞動部還是會全力戒備，我們會密集動態監測所有的勞動指標，準備好所有支持勞工因應對等關稅衝擊的方案。

​

第四、勞動部在四月就啟動對於關稅的因應措施，相關的支持方案我們在這幾個月陸續公告讓民眾了解。

​

昨天行政院，也核定勞動部依據特別條例授權所訂定的「 因應國際情勢支持勞工安定就業辦法 」 ，就是要用最大的努力，支持勞工在此變動情勢下安定就業。勞動部會盡速完備後續的法制作業，動態調整所需的強化支持方案。

​

面對對等關稅的到來，我和我的同仁們都會盡最大的努力，去協助和支持可能會受影響的勞工朋友們，應對這波就業的不確定性挑戰！

