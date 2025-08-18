快訊／台積電跌10元至1170　台股開盤下跌62點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（18日）以24272.55點開出，指數下跌61.93點，跌幅0.25％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1170元，跌幅0.85％；鴻海（2317）上漲0.5元至207.5元；聯發科（2454）上漲5元至1375元；廣達（2382）維持平盤來到270.5元；長榮（2603）上漲0.5元至198.5元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲34.86點或0.08％，收在44946.12點；標準普爾500指數下跌18.74點或0.29％，收6449.8點；那斯達克指數下跌87.69點或0.4％，收在21622.98點；費城半導體指數下跌132.75點或2.26％，收5752.74點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44946.12 ▲34.86 ▲0.08% S&P500 6449.8 ▼18.74 ▼0.29% NASDAQ 21622.98 ▼87.69 ▼0.4% 費城半導體指數 5752.74 ▼132.75 ▼2.26%

資料來源：證交所