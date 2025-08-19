快訊／台股收盤大跌129.02點　台積電漲5元至1185

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（19日）開高走低，加權指數終場大跌129.02點，以24353.5點作收，跌幅0.53％，成交量4628.5億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲11.4點開出，指數開高走低，盤中最高達24551.42點，最低24324.29點，終場收在24353.5點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1185元，漲幅0.42％；鴻海（2317）下跌2元至208元；聯發科（2454）下跌20元至1390元；廣達（2382）下跌1元來到268元；長榮（2603）下跌3元至194.5元。
今天漲幅前5名個股為氣立（4555）上漲4.15元，漲幅10％；訊映（4155）上漲1.5元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.55元，漲幅10％；北極星藥業-KY（6550）上漲3.5元，漲幅9.97％；國精化（4722）上漲9.7元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為攸泰科技（6928）下跌6.7元，跌幅9.12％；南亞（1303）下跌4.1元，跌幅8.86％；六方科-KY（4569）下跌18元，跌幅8.37％；亞航（2630）下跌5.2元，跌幅8.25％；尖點（8021）下跌7.6元，跌幅7.52％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|氣立（4555）
|45.65
|▲4.15
|▲10.0％
|訊映（4155）
|16.5
|▲1.5
|▲10.0％
|虹光（2380）
|6.05
|▲0.55
|▲10.0％
|北極星藥業-KY（6550）
|38.6
|▲3.5
|▲9.97％
|國精化（4722）
|107.0
|▲9.7
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|攸泰科技（6928）
|66.8
|▼6.7
|▼9.12％
|南亞（1303）
|42.15
|▼4.1
|▼8.86％
|六方科-KY（4569）
|197.0
|▼18.0
|▼8.37％
|亞航（2630）
|57.8
|▼5.2
|▼8.25％
|尖點（8021）
|93.4
|▼7.6
|▼7.52％
資料來源：證交所
