快訊／台股收盤大跌129.02點　台積電漲5元至1185

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（19日）開高走低，加權指數終場大跌129.02點，以24353.5點作收，跌幅0.53％，成交量4628.5億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲11.4點開出，指數開高走低，盤中最高達24551.42點，最低24324.29點，終場收在24353.5點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1185元，漲幅0.42％；鴻海（2317）下跌2元至208元；聯發科（2454）下跌20元至1390元；廣達（2382）下跌1元來到268元；長榮（2603）下跌3元至194.5元。

今天漲幅前5名個股為氣立（4555）上漲4.15元，漲幅10％；訊映（4155）上漲1.5元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.55元，漲幅10％；北極星藥業-KY（6550）上漲3.5元，漲幅9.97％；國精化（4722）上漲9.7元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為攸泰科技（6928）下跌6.7元，跌幅9.12％；南亞（1303）下跌4.1元，跌幅8.86％；六方科-KY（4569）下跌18元，跌幅8.37％；亞航（2630）下跌5.2元，跌幅8.25％；尖點（8021）下跌7.6元，跌幅7.52％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 氣立（4555） 45.65 ▲4.15 ▲10.0％ 訊映（4155） 16.5 ▲1.5 ▲10.0％ 虹光（2380） 6.05 ▲0.55 ▲10.0％ 北極星藥業-KY（6550） 38.6 ▲3.5 ▲9.97％ 國精化（4722） 107.0 ▲9.7 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 攸泰科技（6928） 66.8 ▼6.7 ▼9.12％ 南亞（1303） 42.15 ▼4.1 ▼8.86％ 六方科-KY（4569） 197.0 ▼18.0 ▼8.37％ 亞航（2630） 57.8 ▼5.2 ▼8.25％ 尖點（8021） 93.4 ▼7.6 ▼7.52％

資料來源：證交所