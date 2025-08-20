氣立搶攻高階製造應用商機　聚焦半導體及智慧機器人領域

▲氣立董事長游平政。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

氣動元件廠氣立（4555）於2025年台北自動化工業大展中，展示一系列智慧化新品，搶攻高階應用市場。氣立近年來積極進行產品轉型升級，將研發重點聚焦在「半導體」、「醫療」與「智慧機器人」三大產業領域，結合其深耕多年的氣動技術基礎，加碼投入電控模組與感測器之研發與應用，展現強勁的研發實力與系統整合能力，並持續拓展國際合作，打造智慧製造關鍵夥伴角色。

氣立重點新品之一為新一代FU-V超音波流量計，較前一代產品體積縮減30%，搭配內建高靈敏感測模組，可對應多種液態流體，性能與日、歐頂規品牌相當，滿足半導體與醫療場域的高精度監測需求；而一款FN-X微型化流量計產品則可運用在實驗室小管徑流量監測、自動點膠設備、清洗液監控等應用端，切合半導體與生技醫療設備產業需求；另因應企業節能需求，氣立也推出AI智能能源管理模組(UAM)，透過數據控制與監視，搭配智慧化氣體流量管理模組，可提升客戶在氣體能源的使用效率，助力企業實現節能減碳目標，落實 ESG 永續理念。氣立希望提供市場兼具國際大廠效能與台廠價格優勢的產品，為市場提供更具競爭力的選項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣立在這次展會中另一亮點為模擬以AMR（Autonomous Mobile Robot）自走式廠房移載車與協作型機器人所構建高彈性的自動搬運架構。在搬運端分別以機械手臂搭配氣立設計生產具高精度控制的電動夾爪、能處理不規則或易碎物件的柔性夾爪、首次亮相的仿生靈巧手等，滿足不同客群需求；此外氣立設計的可多角度分割夾爪套件，能進行多料件上下料搬運，較傳統單次上下料設備節省超過50%的時間；而氣立除了能提供機械手臂及各式夾爪外，也可協助客戶建置相關智能搬運系統，提升廠務運作效率。

此外，氣立為強化國際布局，視東南亞市場為下一個成長動能區域。其中泰國受惠於穩定的投資環境與區位優勢，過往日系車廠及台商已為泰國製造業奠定一定規模，再加上近年來PCB產業聚落也移轉至泰國，因此氣立在去年9月於泰國北欖府投資設立子公司「氣立可科技（泰國）」，目前已完成廠區建置，今年Q3可正式投產；初期將從標準型氣缸著手，並視市場需求逐步擴充產品線，以在地化生產優勢服務泰國客戶與東協市場。

氣立指出，隨著各式新品的陸續推出及泰國廠即將投入生產，公司不論是在產品中高階產業運用或是在第三地生產等佈局已逐步成形，在堅持不斷創新研發與高品質製造下，為全球客戶創造更高附加價值，並可望對未來營運產生正向發展。

