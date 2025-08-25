AI房產科技再進化！永慶房產集團開創「問房」新時代

▲「永慶AI特助」讓消費者用問的就能找房，開創「問房」新潮流。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團推出「永慶AI特助」房產科技，運用自然語言處理、大數據等AI技術，讓消費者只要向「永慶AI特助」發問，「永慶AI特助」就會自動推薦物件，甚至為消費者分析物件特色、實價登錄行情與社區優勢等，開創「問房」的找屋新時代，讓消費者找房「不用找，只要問」！

永慶AI特助引領「不用找，只要問」風潮

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，「找房之旅」看似簡單愉快，其實背後充滿資訊焦慮和決策壓力，過程中有很多資訊、知識、甚至經驗都需要找，找物件、找仲介、甚至是找評價，消費者要在龐大的資訊裡一條一條查找、分析，不但花時間，還可能越看越焦慮。

為了解決消費者在找房過程中繁瑣的查找、整理過程，永慶房產集團推出「永慶AI特助」科技工具，消費者只需要發問，永慶AI特助在幾秒內就能整理海量的資料，並提供有用的答案，讓消費者的找房過程變得更輕盈容易。永慶最新的AI科技工具，讓買房不用再苦苦尋找，直接問「永慶AI特助」就好，再加上永慶完整誠實服務，讓買房過程高效又安全。

只要發問 房屋各種細節輕鬆掌握

「永慶AI特助」導入大數據、自然語言處理等AI技術，開發三大亮點服務：「找房問AI」、「特色問AI」、「社區問AI」。在「找房問AI」，消費者只需要給出區域和預算，並敘述房屋條件如：採光好、3房格局、備有電梯等，AI特助就會自動篩選出適合的房屋。篩選出房屋後，消費者只要點選「特色問AI」，便可向AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。至於在「社區問AI」裡，消費者若有心儀的社區或是生活圈，只要輸入社區名稱，AI特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

此外，「永慶AI特助」也整合了「AI導覽」、「AI煥裝」科技工具。在「AI導覽」中，AI特助將以短影音方式介紹物件資訊，幫助消費者快速掌握物件特色；「AI煥裝」則可幫助消費者了解房屋裝潢後的可能模樣，提前想像未來的家。提供五大房產科技服務的「永慶AI特助」已在通訊軟體LINE上線，現在消費者只需要在LINE上向「永慶AI特助」正確發問，「永慶AI特助」就能理解消費者的問題，並快速提供相關的住宅資訊。

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，隨著AI科技的不斷進步，永慶將引領房仲業邁入AI房仲時代。

AI房仲時代來臨

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，創新是永慶的DNA，早在創立之初永慶就已致力開發房產科技，帶給消費者便利高效的數位工具，近年永慶AI服務更是連獲「亞洲科技卓越獎」、「IIA國際創新獎」等國際大獎的肯定。因此在「問的時代」來臨時，永慶可立刻升級服務，推出「永慶AI特助」，帶領消費者進入「不用找，只要問」的時代。呂學堯表示，隨著AI技術的不斷發展，未來的房仲業將迎來AI房仲時代，提供消費者完整的AI房產科技和經紀人員誠實且細膩的服務，讓購售屋過程更細膩有效率，消費者將享有更安心、高效的購售屋體驗。