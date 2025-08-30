輝達GPU新戰略　大摩：看好「7家台廠」　ASIC技術迎頭趕上

▲輝達AI GPU前景備受矚目。（圖／CTWANT提供）

輝達（NVIDIA）AI GPU前景備受矚目，摩根士丹利聚焦輝達亞洲半導體供應鏈三大重點，包括Rubin研發進度、中國大陸版GPU出貨、ASIC競爭狀況，並點名看好輝達的台廠供應鏈，包括台積電（2330）、京元電子（2449）、信驊（5274）等七大台廠。

大摩最新出爐的《大中華半導體產業報告》針對亞洲AI半導體供應鏈提出三大重點。首先，輝達新世代晶片Rubin進度穩定，預計將於2026年第2季進入量產，帶動第3季VR伺服器機架放量，並預估Rubin在2026年於台積電CoWoS－L平台上的需求超越Blackwell。

再來是中國版GPU出貨狀況，輝達管理層重申已獲得H20的批准。不過大摩指出，雖然美國政府已核發部分許可，但仍存在多項不確定因素，在中美問題未獲解決前，產品出貨難以順利推進。

最後是ASIC的競爭。輝達強調，加速運算的開發難度極高，並表示正加速推進整體產品線，大摩觀察ASIC相關技術正逐步迎頭趕上，目前已有業者採用3奈米製程技術。

輝達主要供應鏈方面，大摩持續看好台積電2026年營收預測上修至年增20%；京元電子GB300測試時間回升，顯示測試效率提升；信驊受惠AI與一般伺服器需求，動能穩健；上詮（3363）將參與輝達於 2026年的CPO擴展計畫，並於2027至2028年擴大CPO規模。

另外ASIC方面，大摩看好AI ASIC服務供應商如世芯－KY（3661）、聯發科（2454）與智原（3035）與美國廠商競逐市佔，持續取得良好發展。

