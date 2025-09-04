二姊江蕙助攻！寬宏藝術8月營收8.73億元　創歷史新高

▲江蕙演唱會。（圖／寬宏提供）

記者高兆麟／台北報導

國內最大藝文展演主辦業者寬宏藝術（6596）今日公告8月自結合併營收8.73億元，繼7月營收高點後再度寫下歷史新高。

寬宏藝術公告，8月合併營收8.73億元，年增612.89%；累計今年前八月合併營收24.59億元，年增100.98%。

寬宏表示，營收大幅成長主要源於8月舉辦江蕙台北小巨蛋演唱會14場與日落大道音樂劇11場。9月節目尚有江蕙小巨蛋1場、潮台北小巨蛋演唱會3場、火焰之舞8場、WILD WILD韓國歌舞秀台北6場，神不擲骰子樂隊1場等，單季營收獲利將再創新高。

寬宏也預告，第四季的節目有WILD WILD韓國歌舞秀高雄4場、李翊君台北小巨蛋演唱會1場、盧廣仲TICC演唱會3場、民歌演唱會4場、初音台北小巨蛋1場、曾沛慈北流演唱會1場，Kacey Musgraves 演唱會1場、Jeremy Zucker演唱會1場、YUZU演唱會 1場、羅志祥台北小巨蛋演唱會2場，整體下半年營收獲利有望超越上半年。

寬宏藝術今年受惠天后江蕙演唱會與悲慘世界音樂劇，營收獲利大幅提升，公司表示明年仍有大型音樂劇與多場流行演唱會的規劃，而歌迷期盼的二姊演唱會加場，團隊也在積極申請場地中。