台股歷年最慘9月來襲　專家曝光「布局主流股」

▲從4月關稅股災後台股驚驚漲，但9月才剛開局卻出現了悶行情。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

4月關稅股災、一片綠油油場景歷歷在目，之後短短幾個月台股卻突破前高24,416點，再創新高24,551點，大漲7千餘點；只不過投資人擔憂9月魔咒，現在該如何操作呢？

據統計，9月是歷年來股市表現最慘月份！而9月才剛開局，台股就下跌161點，VIX恐慌指數一度飆升超過22；尤其近期台股盤勢多是「悶行情」，指數上漲空間不大，讓投資人擔憂，是否9月魔咒來了！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「依照經驗，9月下跌機率雖然高，但不是一定會發生，有機率不等於高機率。」前華南投顧董事長儲祥生指出，下跌機率可能是8：2、7：3或6：4，投資人不必太擔憂。

國泰投信指出，數據顯示台股近20年平均報酬率以2月、7月和12月漲幅最明顯，都有2%的表現，3月、4月和11月也超過1%；8月、9月、10月和1月以出現跌勢居多，其中，9月和10月平均報酬率波動度最為劇烈，平均報酬率分別是-0.38%以及-0.73%。

進一步觀察美股，即使有關稅陰霾籠罩，今年以來仍無懼前行，標普500、納斯達克和道瓊指數都在今年創高，美股龍頭股估值更是不斷上衝，且多集中在7巨頭（Big 7），但指標股輝達（NVDA）在8月初創下新高184.48美元後拉回整理，微軟（MSFT）同樣自高檔回落，此讓和美股連動度高的台股不免受到干擾。

投資人在意的是如果9月魔咒是真的，是否該適度減碼？「4月以來漲幅已經相當猛烈，且都集中在AI族群，當然要特別注意。」儲祥生說，和AI沾上邊的個股漲到半邊天，本益比不斷上調，近期資金輪動到落後個股，股價開始補漲，整體行情雖然沒走弱，但相較AI族群，補漲股和小型股漲勢仍難以和權值股作比擬。

儲祥生因此建議，台股高檔震盪，應該以整體投資組合作為考量，舉例來說，看好AI產業，就將AI相關個股維持在配置的8成或7成比重，但應陸續減持整體投資水位和金額。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇認為，從近20年數據觀察，第4季往往是台股上漲機率最高的季節，中長期展望偏多，此時回檔是布局主流股的時機，資金依舊聚焦在AI類股，而個股快速輪動，資金會選擇停泊在具題材與成長性的族群，投資人能採定期定額方式，避免追高殺低。

▲配件、台股9月歷年表現。資料來源：台灣指數公司、國泰投信整理



更多鏡週刊報導

9月魔咒2／台股行情只燒到一半 杜金龍點名台積電、世芯、聯發科回檔買點

9月魔咒3／9月魔咒用好用滿 財金教授曝美股ETF布局大計

搶賺美股1／「遇大跌大買這檔美股ETF」 財金教授揭未來3年布局術