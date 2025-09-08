ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台船承造海巡署艦隊分署兩艘巡防艦命名下水　新一代設計優勢多

▲台船。（圖／台船）

▲致贈船模合影，左起艦隊分署黃宣凱署長、蕭美琴副總統、管碧玲主委、海巡署張忠龍署長。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造公司(2208)承造海洋委員會海巡署艦隊分署6艘1000噸級巡防艦，基隆廠今(8)日上午吉時舉辦第4艘「花蓮艦」交艦及第5艘「澎湖艦」命名下水聯合典禮。這批新設計的巡防艦具有強化武載系統與耐浪性等五大優勢。

活動由蕭美琴副總統主持，並率同海委會管碧玲主委、台船公司陳政宏董事長。偕同在場觀禮貴賓包括：立法院王正旭和蘇巧慧兩位委員、基隆市在地各級民代助理、基隆市府邱佩琳副市長、海洋大學許泰文校長，和海軍司令部邱俊榮中將參謀長，及海巡之友會幹部等產官學各界賢達人士共同見證參與。「澎湖艦」特別由海巡署張署長夫人李文玲女士親自執行擲瓶儀式，為新艦祈福，象徵守護國土與海防的新力量。

海洋委員會海巡署為加強巡邏台灣周邊海域、保障漁民安全及維護海洋秩序，特別委託台船公司建造6艘1000噸級巡防艦。首艦「彰化艦」已於111年11月交船，第2艘「台中艦」於112年12月交船，第3艘「連江艦」於113年11月交船，今日第4艘「花蓮艦」正式交付使用，第五艘「澎湖艦」同時命名下水，持續展現「國艦國造」政策成果。

▲台船剛上任的董事長陳政宏致詞。（圖／台船提供）

台船說明，新一代1000噸級巡防艦相較於過往同級艦型，具備以下顯著優勢：

1. 船體放大與耐航性能提升：船身設計更長更大，耐浪性與穩定性優於舊型艦艇，可在東北季風及惡劣海象下持續執行任務。

2. 強化武備系統：搭載中科院開發之「鎮海武器系統」，取代傳統40快砲，射程約10公里，最多可搭載42枚2.75吋火箭彈，具備威嚇與精準攻擊能力，提升水面防禦效能。

3. 高壓水炮裝備：配備射程達120米之高壓水炮，能有效驅離非法船隻及執行海上鎮暴勤務，特別適合在近海護漁與取締走私偷渡作業。

4. 多功能任務能力：除護漁、執法、救援與防衛外，艦上設施亦能支援救災與緊急醫療任務，展現全方位海上執勤能量。

5. 國產化自主建造：全艦由台灣自主設計與製造，結合本土供應鏈，展現「國艦國造」成果，提升產業自主能量與後勤維護效率。

本艦由財團法人驗船中心(CR)全程依國際標準及國內規範執行檢驗與驗證工作，涵蓋設計審查、材料檢測、製造過程監督及最終試航測試等階段。驗船中心透過嚴謹的品質管控機制，確保艦艇在結構強度、耐海性、武備系統整合及安全性能等各方面均符合標準，並出具合格證明，提供政府單位與國人最堅實的信賴。

▲蕭美琴副總統登花蓮艦合影，左起海巡署署長夫人李文玲、張忠龍署長、許永寧艦長、管碧玲主委、蕭美琴副總統、台船公司陳政宏董事長。（圖／台船提供）

驗船中心為我國唯一具國際認可之專業驗船機構，不僅協助提升國艦國造品質，更確保艦艇能於各種嚴苛海況中發揮最大效能。其角色如同「海上守護神」，不僅是船舶安全的把關者，更是「國艦國造」政策能被國際肯定的重要基石。

台船公司作為國內最大造船廠，自創立以來即肩負支援國家建設與國防發展的使命。近年更積極配合政府推動「國艦國造」政策，持續為海巡署及海軍建造性能優異之艦艇。

未來台船公司將持續精進造艦技術與產能，協助海巡署及海軍汰舊換新，並參與各型作戰與後勤艦艇設計建造工作，落實「國艦國造與造修合一」政策，為台灣海防與海洋執法注入堅實戰力，不負國人期待。

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

