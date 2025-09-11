快訊／3銀行未過關！　金管會「川普關稅」嚴重情境壓力測試開獎了

▲金管會銀行壓力測試出爐。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會每兩年一次銀行壓力測試結果出爐，面臨川普關稅戰，38家國銀壓力測試全數都過關，惟嚴重情境下，有3家國銀未能過關，金管會也要求必須提出資本改善計畫，目前已有1家已完成增資，2家擬發債預計年底前完成。

今年全球經濟環境面臨美國關稅政策挑戰，為瞭解本國銀行在不利情境下之風險承擔能力，金管會要求38家本國銀行辦理壓力測試，以2024年底之資本適足性相關資料，在一致之壓力測試情境下計算其資本適足比率及槓桿比率之變動情形。

本次測試情境包括輕微、嚴重兩種情境，測試因子包括我國及主要國家經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌，導致信用風險預期損失增加之情境，以及債券、股票、外匯和商品市場價格波動加劇導致之市場風險損失情境，並考量存放款利差縮減和手續費收入減少等對盈餘之影響。

另外，嚴重情境下對國內外經濟成長率及違約率、房價及股市下跌幅度等因子，適度提高壓力測試之加壓水準，以檢視銀行在美國關稅及金融市場不確定風險等不利情境下之承受能力。

銀行局副局長王允中指出，38家本國銀行在輕微情境下，平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.68%、11.85%、13.74%及6.05%，嚴重情境下則分別為9.41%、10.58%、12.35%及5.44%，均高於法定最低標準（上開四項比率應達7%、8.5%、10.5%及3%），顯示本國銀行在全球整體經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健之風險承擔能力及資本適足性，金管會並未進一步揭露是那3家銀行未過關。