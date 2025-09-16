FED降息指數戰高檔　一表看10檔CP值最高台股基金

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著台股加權指數逐步墊高，台股本益比也進入相對高檔區，統計加權指數近一個月上漲5.45%，近一年則繳出17.65%漲幅；觀察同一時間的台股基金，近一年夏普值、也就是CP值最高10檔，分別是凱基台灣精五門、瀚亞高科技、富邦新台商、合庫台灣基金-A類、野村台灣運籌、合庫台灣高科技、野村積極成長、野村鴻運、群益長安、台中銀大發基金A。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，美國非農就業報告較市場預期疲弱，帶動市場9月降息預期開始往2碼靠攏，原先預期的一碼幾乎已成定局，年底前總共降息3碼的市場預期則上升至6成。

受惠市場對FED的降息預期升溫，股市評價擴張也獲得支撐；評價面利多之外，台股基本面也深具紅利，在美國雲端服務供應商及大型語言模型領導廠商持續擴大資本支出助力下，台灣AI相關高科技產品出口下半年可望延續動能，維持15%以上增速，進一步支撐台股2025年每股盈餘保有10%的雙位數年增率，在亞洲國家中表現居前。

展望後市，凱基台灣精五門基金研究團隊指出，在企業資本支出與終端應用雙重擴張下，AI需求依然強勁，台廠AI相關供應鏈獲利成長可期，因此投資建議重點布局相關族群，並以具備技術與訂單優勢的領導廠商為優先，採取伺機分批佈局，以定期定額分散高檔風險，兼顧實現長線投資策略。

