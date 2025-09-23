醫學生富爸爸最愛這招　先買房省租金7年後轉手賺價差

▲高醫商圈發展成熟，生活圈以高雄醫學大學，以及附屬的中和紀念醫院為中心向外擴散，屬於北高雄蛋黃區。（圖／有巢氏房屋高醫十全加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄高醫商圈介於農16與高雄新站之間，有高醫、高醫大等，房市買氣常年都相當旺盛。專家表示，該區「租買兩旺」，不少高醫學生的富爸爸認為租不如買，7年後畢業再轉手，還可賺價差，相對7年前，套房至少也有200~300萬元價差。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

有巢氏房屋高醫十全加盟店店東莊勝竹表示，高醫商圈發展成熟，生活圈以高雄醫學大學，以及附屬的中和紀念醫院為中心向外擴散，屬於北高雄蛋黃區，周邊生活機能完善，學校、市場、捷運、公園綠地一應俱全。

▲高醫商圈生活機能完善，學校、市場、捷運、公園綠地一應俱全。（圖／有巢氏房屋高醫十全加盟店提供）

莊勝竹表示，該區除了在地剛性需求，還有不少高醫學生的富爸爸，傾向「租不如買」，因子女的就學需求乾脆直接購屋，不但就學期間省了租金，7年後畢業再轉手，還可賺價差，莊勝竹說：「相對7年前，套房至少也有200~300萬元價差。」

也有就醫族群的短租需求，以致租賃、買賣需求2旺。不過，由於該區素地不多，近期已無新案推出，市場陷入推案真空期。

莊勝竹表示，高醫商圈介於農16特區與高雄新站2大發展軸線之間。農16因富邦BOT案規模龐大，未來將帶來更多商業機能補強，吸引高階消費與企業進駐。而高雄車站新站則已完成啟用，持續推升交通便利性與人潮匯聚效應，高醫商圈受惠於2大建設以及投資案加持，成為承接農16、高雄車站等區段外溢買盤的重要核心區域。

▲高醫商圈介於農16特區與高雄新站2大發展軸線之間，受惠2大建設以及投資案加持，成為承接農16、高雄車站等區段外溢買盤的重要核心區域。（圖／有巢氏房屋高醫十全加盟店提供）

目前區域交易主力以10~20年屋齡的2~3房為大宗，含車位總價約1000~1300萬元最受自住族青睞，單價普遍落在每坪35萬元以上。租金方面，套房約落在9000至1萬元，公寓依樓層差異，租金則在1~1.8萬元之間。

▲有巢氏房屋高醫十全加盟店店東莊勝竹表示，高醫生活圈以自住客與換屋族群為主，買盤穩健，價格不易大幅修正，長期房價成緩漲趨勢。（圖／有巢氏房屋高醫十全加盟店提供）

莊勝竹分析，去年9月19日央行祭出第七波信用管制後，成交量也出現影響，買氣較金龍風暴前減少約3成，不過高醫商圈受剛性需求支撐，價格相對抗跌，加上行政院宣布，新青安貸款從9月1日起，不計入《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制，市場詢問度回溫，看屋人潮也逐漸增加。

莊勝竹說，高醫生活圈以自住客與換屋族群為主，買盤穩健，價格不易大幅修正，再加上高雄整體仍有台積電進駐等產業利多，長期房價成緩漲趨勢。

