00922配息率飆10%　規模大增逾百億

▲▼台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股漲勢驚人！市值型ETF成為資金流入重點，其中國泰台灣領袖50（00922）今年規模顯著增長超過百億元，00922為台灣首檔放寬單一成分股權重上限、對標大盤台積電權重的市值型ETF，截至9月30日，台積電占大盤比重約40.86%，與大盤相關係數達0.99，緊跟大盤表現，投資人布局00922即可緊追台股大盤趨勢。

國泰投信指出，9月台股大盤上漲1588點，正式揮別9月魔咒陰影，雖股市逢高短期呈現震盪，但多數機構法人仍預估未來幾年皆將延續高成長，研判台股長期成長趨勢未歇，建議投資人除了定期定額布局外，短期若有回檔機會，可聚焦市值型ETF累積存股張數。

繼國泰台大產學團隊公開表示，今年台灣GDP應該會超過4%後，中央大學台灣經濟發展研究中心日前發布「9月台灣消費者信心指數（CCI）調查結果」，總指數單月上升來到64.69點，主因「投資股票時機指標」較上月大幅上升，國泰台灣領袖50（基金之配息來源可能為收益平準金）（證券代碼：00922）基金經理人蘇鼎宇表示，AI題材正持續推升市場熱度，根據研究機構預估，未來幾年全球AI市場與半導體規模將延續蓬勃發展，2028年全球AI市場產值有望達到7630億美元，年複合成長率42%，全球AI半導體產值則可達1797.2億美元，年複合成長率約20.7%。

00922經理人蘇鼎宇進一步說明，隨著雲端服務供應商持續投入鉅額資本支出，AI應用加速落地，相關基礎建設需求穩步擴張，推升晶片、伺服器、網通設備及周邊零組件全面升級。這股強勁動能不僅點燃台股AI族群的投資熱潮，也同步帶動市值型ETF 00922今年規模增加超過百億元，成為投資人布局AI長線成長紅利的熱門選擇。

蘇鼎宇進一步說明，00922透過權重分散，避免過度集中單一個股或產業風險，投資配置聚焦在「台股金三角」產業，第一大支柱為半導體產業50.59%、第二大是電子零組件供應鏈（電腦及週邊設備、其他電子、零組件及光電）23.89%，以及第三大的金融保險族群13.36%，緊扣台灣在AI產業鏈的競爭優勢，也在長期成長性與對抗波動之間取得平衡，深具長期配置價值，且基金有半年配息機制。

00922自2023年成立至今，已配息四次，分別為2025年上半年的0.63元、2024年的1.00元、0.38元，以及2023年的0.57元，9月30日已公告9月收益分配結果，預定在10月20日除息，每股配息1.25元，最後申購日為10月17日，股息將在11月13日發放，預計將有12.9萬人受惠。

【整層遭活埋】佛祖街成泥沙地獄！ 開挖震撼畫面曝

