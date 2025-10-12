華航舉行馬拉松星光夜跑萬人奔馳　吸引超過300名國際跑者參加

▲華航第二屆馬拉松星光夜跑11日於台北大佳河濱公園開跑，華航董事長高星潢（右三）出席。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

中華航空第二屆馬拉松星光夜跑11日於台北大佳河濱公園盛大開跑，由華航董事長高星潢與交通部長陳世凱共同鳴槍，揭開賽事序幕；總經理陳漢銘則是領跑 5K 親子星空組賽程，身體力行推廣健康新生活運動。長年獲華航支持，在極地超馬賽事屢創佳績的超馬好手陳彥博、網球選手曾俊欣及桌球新秀林晉霆也特別到場，陳彥博還參加 5K 親子星空組，與跑者同場奔馳，為活動增添專業和趣味的氛圍。

現場萬名跑者揮汗體驗運動快感之餘，還能享受在星光音樂派對與熱鬧的市集當中。今年更吸引超過 300 名國際跑者參加，海外選手相較去年增加八成，其中不乏多位知名跑者，進一步凸顯華航馬拉松國際化形象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬拉松在全球蔚為風潮，華航第二屆馬拉松星光夜跑吸引多國跑者參賽，其中以香港、日本及南韓最多，另外還有泰國、荷蘭、德國、捷克等地的知名好手共襄盛舉。來自德國的 Hendrik Pfeiffer，有豐富國際馬拉松賽事經驗，並曾代表德國參加東京奧運馬拉松比賽，世界排名第 50 名；他首次來台，對於華航的熱情與好客，以及在活動細節上的規畫感到印象深刻。同樣有豐富海外馬拉松經驗的泰國好手 Earth Oscar 則表示，華航馬拉松將運動與娛樂結合，為所有跑者創造出獨特而充滿活力的體驗。華航馬拉松放眼世界，提升國際能見度，更行銷台灣，讓邊跑邊旅行成為一種運動新風潮。

今年華航馬拉松星光夜跑甫開放報名即創下 24 小時額滿的盛況，為感謝所有熱情支持的跑者，華航除提供豐富完賽禮包外，特別加碼祭出長程線、區域線及國內線共 35 張機票及哩程抽獎，總價值超過 330 萬元，所有完賽跑者還可享有限時出發的限量機位優惠折扣。同時，華航積極響應教育部體育署推廣身心障礙者的運動平權計畫，主動邀請「愛無礙動無礙」計畫單位參加賽事，保障身心障礙者運動的權益，並鼓勵社會大眾支持身心障礙者參與體育運動。

華航馬拉松星光夜跑主打親子歡樂與享受沉浸式體驗，主舞台由 DJ 林貓王開場，9m88、宇宙人及旺福樂團輪番演出，賽道上也有音樂補給為跑者加油，抵達終點空服員為跑者掛上完賽獎牌後，還可逛逛周邊超過 30 個結合文創與美食的市集攤位。未來華航將持續以多元創新的方式推廣運動風氣，讓馬拉松不僅是一場運動，更是一場跨越國界的歡樂嘉年華，並且期待與全球跑者持續相遇，讓每一場旅程都充滿回憶。