快訊／台積電、鴻海雙戰天價　台股漲461點刷27764新高

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／台北報導

大型權值股今（20）日帶頭發動反攻，台積電開盤不到一小時小時衝至1495元，台股在鴻海（2317）刷波段新高，台積電（2330）創天價下，開盤50分鐘漲逾461點，衝上27764點史上新高。

台積電法說會後一度拉回，今日重新發動反攻，開盤50分鐘奔至1495元追平天價，上漲45元或3.1%。

鴻海爆逾8.6萬張成交量，盤中最高來到239元，刷18年新高，上漲12.5元或5.52%。