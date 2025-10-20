快訊／台積電、鴻海雙戰天價　台股漲461點刷27764新高

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）
記者高兆麟／台北報導
大型權值股今（20）日帶頭發動反攻，台積電開盤不到一小時小時衝至1495元，台股在鴻海（2317）刷波段新高，台積電（2330）創天價下，開盤50分鐘漲逾461點，衝上27764點史上新高。
台積電法說會後一度拉回，今日重新發動反攻，開盤50分鐘奔至1495元追平天價，上漲45元或3.1%。
鴻海爆逾8.6萬張成交量，盤中最高來到239元，刷18年新高，上漲12.5元或5.52%。
▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）
記者高兆麟／台北報導
大型權值股今（20）日帶頭發動反攻，台積電開盤不到一小時小時衝至1495元，台股在鴻海（2317）刷波段新高，台積電（2330）創天價下，開盤50分鐘漲逾461點，衝上27764點史上新高。
台積電法說會後一度拉回，今日重新發動反攻，開盤50分鐘奔至1495元追平天價，上漲45元或3.1%。
鴻海爆逾8.6萬張成交量，盤中最高來到239元，刷18年新高，上漲12.5元或5.52%。
關鍵字： 鴻海
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
今（20）日是ETF超級除息日，約有13檔股票型ETF進行除息，總受益人數達66.3萬，盤中已有五檔ETF完成填權息走勢，分別群益半導體收益（00927）、中信成長高股息（00934）、野村趨勢動能高息（00944）、凱基台灣AI50（00952）、FT臺灣永續高息（00961），國泰台灣領袖50（00922）上攻25.02元，填息2成多，富邦特選高股息30（00900）則暫時貼息。
2025-10-20 11:29
AI趨勢讓鴻海不再只是單純「組裝廠」，紛紛調高目標，尤其高盛報告一口氣將鴻海（2317）目標價上調至400元，近20個交易日外資敲進19萬張，持股比重從38.15%提高到39.29%，今（20）日股價開高走高，勁揚5%，上攻到238元，創下2007年11月以來新高價位。
2025-10-20 10:01
受惠AI題材加持，記憶體族群今（20）日持續成為盤面聚焦重心，華邦電（2344）開盤不到半小時飆逾16萬張大量勇奪成交王，南亞科（2408）爆9.54萬張交易量持續上攻至110元新天價，為成交排行榜第2名。
2025-10-20 09:49
受到高市早苗有望成為日本首相的消息激勵，日股今（20）日飆漲，早盤漲1388.25點或2.92%，報48,970.40點，逼近49000點大關，刺激亞股走揚。
2025-10-20 11:10
大型權值股今（20）日帶頭發動反攻，台積電開盤不到一小時小時衝至1495元，台股在鴻海（2317）刷波段新高，台積電（2330）創天價下，開盤50分鐘漲逾461點，衝上27764點史上新高。
2025-10-20 09:53
受到東北季風及風神颱風外圍環流雙重影響，經濟部水利署防災資訊中心今（20）日上午9點針對新北市、桃園市轄內6區發布淹水警戒，其中有2地已經明顯積淹水，列入一級。
2025-10-20 09:14
美股4大指數漲多跌少，台股今（20日）以27480.44點開出，指數大漲178.07點，漲幅0.65％。
2025-10-20 09:01
聯準會（Fed）9月重啟降息循環，代表全球進入新一輪的貨幣寬鬆周期，在利率下行的趨勢中，資產品質佳又能兼顧收益的金融投等債料持續吸引資金配置，為協助投資人掌握此一趨勢，富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金（富蘭克林金融債10+、00986B）預計10月20日展開募集，11月掛牌上市，成為投資人存債神隊友。
2025-10-20 09:00
在美國總統川普領導下，上周五(18日)國際海事組織(IMO)17日投票通過，將全球海運碳稅表決延後一年，貨櫃船公司高階指出，短期內勢必會對2050海運淨零的目標產生不利，但主要貨櫃船公司還是會持續推動減碳的新燃料船建造；也有業界高階指出，船舶營運成本一再加高，碳稅能夠延後實施，對海運界有利，也給開發終極燃料多點時間。
2025-10-20 07:00
ASIC晶片設計廠擷發科（7796）宣布，與專注於宗教數位轉型的麥睿資訊（Lifemap人生地圖）正式簽署合作備忘錄（MOU），共同啟動「台灣智慧宗教計畫」。此項跨界結盟，將擷發科技的CAPS AI軟體設計平台與麥睿資訊的在地雲端服務「人生地圖」深度融合，為傳統宗教注入AI智慧科技，實現安全守護、互動體驗、與永續發展的三大轉型，開創台灣信仰場域的嶄新未來。
2025-10-19 14:38
讀者迴響