從工程師到美股高手　史丹佛博士手中3大持股名單曝

▲Andrew結合產業經驗及數據分析，選在合理價位進場，穩健獲利。

美股投資達人Andrew說，檢視產業趨勢和進場時機最重要，而要是能搭配波段操作，適時停利停損，更能提升報酬率；他會利用成交量分布圖觀察支撐和壓力點位，而一旦趨勢轉弱就該分批出場。

美國史丹佛大學航太博士畢業的Andrew，投資經歷超過20年，靠著選對賽道、順勢而為，創造年化報酬率25％的亮眼成績。值得一提的是，他曾參與波音777飛機軟體研發，擁有深厚產業技術背景。

財經傳訊總編輯方宗廉就提到，Andrew能從工程師視角理解公司產品力與技術壁壘，再結合創投經驗，因此總能精準判斷企業價值，長期維持穩健報酬。

剖析Andrew的投資心法，是以中長線波段操作、穩健獲利為首要目標，目前投資組合美股占6成，持股約10檔，每檔不超過總資產的20%，另外會保留約15%在美國短期公債與現金，維持資產與進場機會的彈性。

而他目前手中前3大持股分別是輝達（NVIDIA）、禮來（Eli Lilly）與法拉利（Ferrari）。他說明，輝達是AI產業龍頭公司，禮來則因減肥藥與歐洲巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）市占率黃金交叉而備受矚目，「減肥能改善心血管與睡眠呼吸中止症，潛在商機龐大。」至於法拉利，他看重的是高端品牌能對抗景氣波動和穩健的管理團隊。

談到進場點，Andrew指出，會先確認公司股票估值是否合理，此外，他會搭配「成交量分布圖」觀察支撐與壓力區，「這個指標反映的是投資人區間內的平均成本，若股價跌破支撐價位3天仍無法站回，代表趨勢轉弱，就要留意。」

簡單來說，成交量大的支撐和壓力價位代表大多數投資人的平均成本，同時也是心理價位重要關卡，要是跌破，表示投資人信心消退，股價可能回落至「成交量空乏區」（成交量較小區域），接下來就得持續觀察是否回測下個支撐價位。

「適度停利是提升報酬的重要技巧之一。」他解釋，要是股價漲超過一個標準差，同時技術線型轉弱，例如跌破 EMA21（21日指數移動平均線），他就會分批減碼1/3至1/4，「但不會全部賣掉，還是得留一定部位參與市場，避免賣飛。」



