11月散裝船運兩大利多　西芒杜鐵礦石啟運、美國穀物銷往中國

散裝船公司高階指出，散裝船運市場可望在11月迎來兩大利多，一是西非幾內亞的西芒度礦場預計11月開出首航船舶，航程是澳洲的3倍多；另中美達成框架協議，內容包含農業採購，有望在本月30日川習會上確認，估計11月就會有大量美國穀物開始洽船運往中國。

由幾內亞政府與中國、新加坡、澳洲等跨國公司共同投資的西非幾內亞西芒度礦場，大股東澳洲力拓在今年10月中透露，SimFer礦區裝車處的備礦約為150萬噸，已經開始裝載首批礦石，通過鐵路運到港口，預計11月開出首航船舶。該礦場預計在2026年可達1.2億噸的年產量。

台航(2617)在今年9月20日的法說會上指出，澳洲到中國的航程約兩千海浬、14天航程，西非則要三倍多(約50天)，市場對於大型散裝船需求將大幅提高，其他礦產與穀物等都將轉至中小型散裝船，有利整體散裝船運價提升。

10月14日，西芒度礦場大股東力拓(Rio Tinto)發佈今年第三季度財報時透露，西芒杜專案已由建設期轉入系統聯調階段，礦區—鐵路—港口全鏈條已實現「首礦上鐵路」，首船裝貨預計將於11月啟動。

這個影響全球散貨運輸航線格局的大專案即將成為現實，業界認為，西非新增中高品位鐵礦，將成為今年第四季至未來乾散貨市場的重要變數，也增強了中方在與主流礦商就價格與結算條款談判時的迴旋空間與底氣，作為全球第一大鐵礦石需求國，中國透過西芒杜的投產，在鐵礦石定價權上轉為優勢。

力拓財報表示，「在第三季度末，我們在 SimFer礦區裝車處的備礦約為150萬噸。基於這一庫存，我們已於10月在礦區開始裝載首批礦石，通過鐵路向港口轉運。礦石將經SimFer支線鐵路接入主幹線；在SimFer港口建造完成之前，初期將通過WCS港口外運。」

西芒杜鐵礦是目前世界上儲量最大的、品質最高的待開發礦山之一，探明儲量超過42億噸，鐵礦石的品位平均高達65%Fe，預計資本性支出高達180億美元。

西芒杜北部1、2號礦區，由中國寶武和WCS主導開發。WCS由韋立國際，中國宏橋和幾內亞礦業物流公司共同組成。去年，中國寶武完成了對WCS礦山和基礎設施專案49%股份的收購，目前WCS控股公司持有51%股份。後續，中國寶武擁有在運營期間將持股比例增加至51%的選擇權。

西芒杜南部3、4號礦區由Simfer主導。Simfer是力拓集團和中鋁鐵礦控股有限公司(CIOH)的合資企業。CIOH是由中國鋁業集團、寶武鋼鐵、中國鐵建和中國港灣工程領導的中國主要國有企業聯合體。

在美國穀物部分，最大宗的是大豆(黃豆)，今年前三季，中國進口8618萬噸大豆，9月大豆進口量達到1287萬噸，主要購自阿根廷，為有記錄以來的第二高水平，但是其中美國大豆量是零。在2016年，中國進口大豆美國貨佔了41%，因川普上一任就已開啟的中美貿易戰，去年降到20%。

中國大豆產業協會網站17日發文表示，消息人士稱，目前中國仍需採購約800萬至900萬噸在12月至明年1月裝運的大豆；美國還有玉米、高粱等穀物，過去都是銷往中國的大宗貨。南美穀物目前已至尾聲，美國穀物如果能順利接上，對中小型散裝船是一大利多。