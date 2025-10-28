ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

11月散裝船運兩大利多　西芒杜鐵礦石啟運、美國穀物銷往中國

▲裕民航運海岬型船。(圖／裕民提供)

▲西芒度已有超過150萬噸鐵礦石預計11月開出首航船舶，海岬型船需求將因而提高。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／綜合報導

散裝船公司高階指出，散裝船運市場可望在11月迎來兩大利多，一是西非幾內亞的西芒度礦場預計11月開出首航船舶，航程是澳洲的3倍多；另中美達成框架協議，內容包含農業採購，有望在本月30日川習會上確認，估計11月就會有大量美國穀物開始洽船運往中國。

由幾內亞政府與中國、新加坡、澳洲等跨國公司共同投資的西非幾內亞西芒度礦場，大股東澳洲力拓在今年10月中透露，SimFer礦區裝車處的備礦約為150萬噸，已經開始裝載首批礦石，通過鐵路運到港口，預計11月開出首航船舶。該礦場預計在2026年可達1.2億噸的年產量。

台航(2617)在今年9月20日的法說會上指出，澳洲到中國的航程約兩千海浬、14天航程，西非則要三倍多(約50天)，市場對於大型散裝船需求將大幅提高，其他礦產與穀物等都將轉至中小型散裝船，有利整體散裝船運價提升。

10月14日，西芒度礦場大股東力拓(Rio Tinto)發佈今年第三季度財報時透露，西芒杜專案已由建設期轉入系統聯調階段，礦區—鐵路—港口全鏈條已實現「首礦上鐵路」，首船裝貨預計將於11月啟動。

這個影響全球散貨運輸航線格局的大專案即將成為現實，業界認為，西非新增中高品位鐵礦，將成為今年第四季至未來乾散貨市場的重要變數，也增強了中方在與主流礦商就價格與結算條款談判時的迴旋空間與底氣，作為全球第一大鐵礦石需求國，中國透過西芒杜的投產，在鐵礦石定價權上轉為優勢。

力拓財報表示，「在第三季度末，我們在 SimFer礦區裝車處的備礦約為150萬噸。基於這一庫存，我們已於10月在礦區開始裝載首批礦石，通過鐵路向港口轉運。礦石將經SimFer支線鐵路接入主幹線；在SimFer港口建造完成之前，初期將通過WCS港口外運。」

西芒杜鐵礦是目前世界上儲量最大的、品質最高的待開發礦山之一，探明儲量超過42億噸，鐵礦石的品位平均高達65%Fe，預計資本性支出高達180億美元。

西芒杜北部1、2號礦區，由中國寶武和WCS主導開發。WCS由韋立國際，中國宏橋和幾內亞礦業物流公司共同組成。去年，中國寶武完成了對WCS礦山和基礎設施專案49%股份的收購，目前WCS控股公司持有51%股份。後續，中國寶武擁有在運營期間將持股比例增加至51%的選擇權。

西芒杜南部3、4號礦區由Simfer主導。Simfer是力拓集團和中鋁鐵礦控股有限公司(CIOH)的合資企業。CIOH是由中國鋁業集團、寶武鋼鐵、中國鐵建和中國港灣工程領導的中國主要國有企業聯合體。

▲慧洋6月底新交的環保節能船「Sakizaya Zest」 。（圖／慧洋提供）

▲中國恢復對美採購穀物，會增加未來兩季中小型散裝船貨源 。（圖／慧洋提供）

在美國穀物部分，最大宗的是大豆(黃豆)，今年前三季，中國進口8618萬噸大豆，9月大豆進口量達到1287萬噸，主要購自阿根廷，為有記錄以來的第二高水平，但是其中美國大豆量是零。在2016年，中國進口大豆美國貨佔了41%，因川普上一任就已開啟的中美貿易戰，去年降到20%。

中國大豆產業協會網站17日發文表示，消息人士稱，目前中國仍需採購約800萬至900萬噸在12月至明年1月裝運的大豆；美國還有玉米、高粱等穀物，過去都是銷往中國的大宗貨。南美穀物目前已至尾聲，美國穀物如果能順利接上，對中小型散裝船是一大利多。

三商壽併購效應！外資狠砍玉山金11萬張居賣超王　回補中信金逾萬張

光復節假期間美股收紅，激勵今（27）日台股表再出一度攻克2萬8千點，外資則買超326.39億元，記憶體相關力積電（6770）、華邦電（2344）、旺宏（2337）三檔個股成為外資單日買超前三大個股，三商壽（2867）換股出售案，傳出由玉山金（2884）出線，惟玉山金遭外資大砍逾11萬張，成為今日賣超第一名個股。

2025-10-27 17:12
快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

今年5-6月期統一發票兌獎預計下周三（11月5日）到期，財政部今（27）日統計，百萬元以上大獎還有9人沒現身領錢，其中有3張千萬特別獎等無幸運兒兌領，消費金額最低只花20元買飲料就中獎，財政部呼籲中獎人把握時間，以免和財身爺擦身而過。

2025-10-27 12:45
普發1萬上路！2銀行祭ATM領錢抽好康　3類甜頭搶先看

普發現金1萬開放登記將於11月5日起跑，台北富邦銀、永豐銀加碼活動相繼出爐。北富銀宣布ATM提領現金，或選擇登記入帳至北富銀帳戶可參加抽獎，有機會把iPhone 17手機或萬元現金帶回家；永豐銀客戶透過該行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票、大全聯萬元禮券。

2025-10-27 16:39
主動揪出行員詐貸！　永豐銀喊「依法查處、絕不寬恕」

永豐銀行萬華分行任職的林姓專員涉嫌從2023年到2024年間，幫有資金需求的民眾，以不實任職薪資等財力證明資料，申請信用貸款，遭到起訴。永豐銀行表示，該案於事發時，由內部主動發覺、積極處理。永豐銀行重申，嚴禁行員與代辦業者配合或受理其轉介之申貸案件；對於違規行為，堅決依法查處，絕不寬恕。

2025-10-27 16:02
國民ETF寶座換人！　0050受益人超車00878

市值型ETF持續火熱，0050投資人數於超越護國神山台積電（2330）後，10/23當周突破170萬名，再超越國泰永續高股息（00878），成為全市場投資人數最多的ETF。

2025-10-27 11:49
HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

全球AI浪潮推升高頻寬記憶體（HBM）需求，正持續在半導體產業鏈掀起「外溢效應」。根據外媒《wccftech》報導，這股HBM熱潮正導致晶圓代工產能吃緊，不僅擠壓智慧手機用SoC常見的DRAM產能（如DDR5、LPDDR5X），也讓交期大幅延長，聯發科（2454）可能成為首批受波及的大型SoC設計公司。

2025-10-27 11:43
漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

餐飲業者不主動開立發票麻煩大！中區國稅局雲林分局透露，今年8月底4度查獲轄區內某簡餐店漏開發票，9月處停業14日處分，該餐廳已列入黑名單，若再發生類似事件，將會被罰3個月以上，最長不到6個月的停業處分。

2025-10-27 11:01
併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

三商壽（2867）出售一事，上周已有初步結果，由玉山金控（2884）、中信金控出價後，外傳玉山金以總金額約480億元，每股換股落8～8.2元之間，成功拿下，今（27）日三商壽、三商投控（2905）同步跳空漲停開出，而玉山金重挫8%，跌至29.9元，成交量爆出10萬張。

2025-10-27 09:56
記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

美中關係有望緩和，資金回流電子股，記憶體族群率先回神，力積電（6770）今（27）日開盤20分鐘爆12萬張交易量居成交王，大漲近9%；旺宏（2337）、南亞科（2408）雙雙亮燈，華邦電（2344）也湧入2.4萬張成交量漲逾8%，皆躋身成交前十名。

2025-10-27 09:50
台股驚驚漲！統一台灣高息優選基金靈活操作半年報酬率破6成　年化配息率飆9%居冠

台股近半年漲勢驚人，加權指數一路過關斬將，27日盤中首度衝破2萬8千點，市場波動加劇，投資人尋找兼顧穩定收益與報酬潛力資產，主動式高息基金具備定期配息與防禦特性，成為投資焦點，統計全市場 35 檔台股高息基金中，統一台灣高息優選基金不僅近半年含息報酬率超過6成 ，而最新一次年化配息率更達 9%，穩居市場第一。

2025-10-28 08:00

