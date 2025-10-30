ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

不社交的前Google董事總經理愛宅在家　每晚與妻兒討論AI

簡立峰常在演講時表示，少子化使台灣人才培育面臨「供給不足」困境；當每年出生人口只剩十幾萬，台灣的半導體產業很難維持世界第一。未來要救台灣，得靠二種人：「外國人與機器人。」圖為他日前出席實體演講後，抽空接受拍攝。

▲簡立峰日前出席實體演講後，抽空接受拍攝。

圖文／鏡週刊

簡立峰從Google退休，至今每天忙翻，各方邀約都請他談AI。他在台北多以Ubike代步，婉拒排場，不僱助理，沒有祕書，只穿黑衣節省決策時間，只為省下時間來幫助他人。AI是蝴蝶效應，是變形金剛，也是他家中靈感灶台的每日主菜，他卻說，可以嘗試替大腦開AI外掛，但別輕易外包你的腦。

 

[廣告]請繼續往下閱讀...

簡立峰家的晚餐時刻常見火花，近年熱點是人工智慧，「我和老婆、小孩每天晚餐都在聊AI。」他在新書《台灣AI大未來》序言致謝家人，感謝資管博士太太與孩子們常來踢館，成為他的動力。從運算機制、科技倫理、投資策略到市場漲跌，這張餐桌更像一枚運轉中的創業加速器。

「我小孩都資工背景，老大論文寫大型語言模型（LLM），從事AI產品技術管理；老二論文寫台積電供應鏈使用AI相關計畫，內容敏感，目前還不能公開。」他二個孩子都在台灣長大，赴美學成又回台灣。他接受視訊訪談，背後白牆掛著孩子5歲的水墨畫，畫中是宜蘭老家。孩子們成長軌跡與專業養成相似，老大更酷愛人類學，「孩子給我更哲學層次的思考。我們從人類學觀點去討論未來的AI—它是真聰明？還是假聰明？它只是純粹記憶力非常好？或者，它也有能力去遺忘？」

2018年初，Google啟動「智慧台灣計畫」，在台建立亞洲最大研發中心。圖為2018年7月，時任副總統陳建仁（右2）、時任Google台灣董事總經理簡立峰（右1）共同參與智慧台灣計畫啟動典禮。

▲2018年初，Google啟動「智慧台灣計畫」，在台建立亞洲最大研發中心。圖為2018年7月，時任副總統陳建仁（右2）、時任Google台灣董事總經理簡立峰（右1）共同參與智慧台灣計畫啟動典禮。

從不社交的董事總經理

62歲的簡立峰曾任中央研究院資訊科學研究所副所長、台大教授，最為人熟知的身分，是前Google台灣區分公司董事總經理。他退休後擔任台灣AI公司Appier沛星互動科技、iKala愛卡拉董事，同時是60多家新創顧問，名片上沒有任何抬頭，只有一行E-Mail。

他自Google退休後，整天抱電腦宅在家，平均每日行事曆塞6至8個線上行程，一場視訊會議結束，無縫接軌下一場。接受視訊訪談這天，中午他與金控老闆開會，下午視訊處理媒體專欄，緊接著接受我們訪談，結束後還有下場視訊行程。9月25日下午，他自外縣市趕回台北，出席2025李國鼎基金會主辦的高峰論壇，他全程不看稿，講座結束，眾人湧上交流，他傾聽各方邀請與提問，最後不好意思地說，時間真的有限，稍晚還要趕場，「我今天（忙到）還沒吃東西，我到傍晚都會發抖…」

「我沒出國念過書，但在台灣，書念得最好的人，都未必找得到我這麼好的工作。不出門就能做天下事，那留在家最好。」簡立峰退休後常待在宜蘭老家照顧父母，夜裡僻靜，幾無光害，只剩滿天星。他下班不應酬、上班不社交，LINE聯絡人是個位數，「我喜歡幫人解決問題，但不喜歡social、沒有註冊任何social media。」「我從小到大都不social，那會花掉很多時間，還不能做自己。而且，social的場合，可以幫助人的地方非常有限。」

他一直覺得宜蘭之於台北，如同台北之於全球，看似邊陲，其實接近核心，「就好像你身處十字路口旁小巷，走幾步就到十字路口，可往回幾步，又退回巷裡。」「無論發生什麼事，我心情都不大會受影響。我和全世界的人視訊完，可以立刻回到我的安靜小巷。」

對大多台灣企業而言，視訊工作型態是疫後普及的協作方式，卻是簡立峰的日常。5分之1世紀前，簡立峰身為Google台灣員編第一號，身旁沒有台灣人—更精確來說，他身旁沒有人。

「早在2006年，我就一人加入Google在台北101的辦公室，第一年做全球計畫，所有人都不在我身邊，我在Google完成十幾個研究計畫。」他笑咪咪說，「我每天腦袋跟美國同步，已經快30年，團隊遍布全球，我穿拖鞋在溫州街走路，下通視訊來自印度，再下通是MIT（麻省理工學院），下下通是Stanford（史丹佛）。」

「我們家族好幾個小孩在矽谷，員工挫折感非常大，表現再好都沒用。現實很殘酷，科技公司就是裁員、裁員、裁員。」簡立峰家族多人任職全球知名科技廠，甚至有人負責開發3D IC設計核心演算法，「矽谷現在非常捲（競爭激烈），裁撤量高得驚人。因為企業覺得，要把握AI發展機會，趁機騰籠換鳥。他們相信，激烈競爭，會刺激員工更懂得AI。」


更多鏡週刊報導
大腦不外包2／從台大、中研院到Goolge　簡立峰三度克服冒牌者心魔
大腦不外包3／他只買黑衣精省時間只為助人　導生張志祺：「他教我替人雪中送炭」

關鍵字： 鏡週刊簡立峰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

推薦閱讀

玉山金挨批「摸黑交易」併三商壽　朝野立委砲轟金管會急喊一周內查清

玉山金挨批「摸黑交易」併三商壽　朝野立委砲轟金管會急喊一周內查清

玉山金（2884）競標三商美邦人壽（2867，三商壽）重大訊息公告陷入延遲揭露、摸黑交易的爭議，立委賴士葆今（30）日在財委會上轟金管會不作為成「路人甲」，金管會主委彭金隆否認這項說法，說明按程序證交所約需1周時間調查。

2025-10-30 11:27
快訊／符合預期！日央維持利率不變　日圓匯價微貶

快訊／符合預期！日央維持利率不變　日圓匯價微貶

日本央行今（30）日宣布維持隔夜利率在0.50%不變，符合市場預期，日央隨即發布報告指日本的實際利率處於相當低的水準，經濟前景面臨的風險偏向下行。

2025-10-30 11:37
快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

記憶體股旺宏（2337）連日漲停衝高後法說會爆出「連9季虧損」重大利空，雖然董座吳敏求出面致歉並承諾重回經營梯隊，仍無法化解投資人的疑慮，今（30）日盤中數度跌停，開盤約半小時已灌入17萬張成交量，股民深套搖頭。

2025-10-30 09:45
群聯等6家半導體廠獲經濟部補助　估帶動981億產值

群聯等6家半導體廠獲經濟部補助　估帶動981億產值

為進一步強化臺灣在全球半導體產業的競爭力，並響應行政院「晶片驅動台灣產業創新方案」，經濟部產業技術司持續推動「IC設計攻頂補助計畫」，旨在支持國內IC設計業者投入具國際領先地位的晶片及系統研發。今年「IC設計攻頂補助計畫」在經濟部與國科會共同召開雙首長會議後，核定通過群聯電子、智成電子、力晶積成電子、奇景光電、瑞音生技與合聖科技等6家廠商的5項計畫，總經費達30億元，核定補助金額為8.4億元，預估將帶動產值達981億元。

2025-10-30 10:24
台股站上2萬8！ETF紅通通　一表看單日漲幅前10檔

台股站上2萬8！ETF紅通通　一表看單日漲幅前10檔

聯準會宣布降息，昨（29）日台股成功站上2萬8千點關卡，觀察成交量千張以上、價量齊揚的台股ETF前十名包括群益台灣強棒ETF（00982A）、群益台ESG低碳50（00923）、群益半導體收益（00927）、元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）、主動野村台灣50（00985A）、國泰台灣科技龍頭（00881）、富邦台50（006208）、保德信市值動能50（009803）、中信關鍵半導體(00891)都上榜，整體來看，主動式有兩檔、市值型有5檔。

2025-10-30 10:10
台灣派駐烏克蘭唯一單位　貿協基輔台貿中心與30台企參加重建展

台灣派駐烏克蘭唯一單位　貿協基輔台貿中心與30台企參加重建展

烏俄戰事未歇，台灣派駐烏克蘭唯一單位，外貿協會的基輔台灣貿易中心，將於今年11月13日至14日與30家台企參加波蘭華沙「2025烏克蘭重建展(Rebuild Ukraine 2025)」，直接協助我國企業提前掌握未來超過5千億美元的戰後重建商機。

2025-10-30 12:35
台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

台股今（30）日高檔震盪，盤中數度翻黑，但網通股智邦（2345）受惠市場看好AI需求，獲美系外資出具報告力挺，盤中卻逆勢走揚挺進千金股俱樂部，為上市櫃第27檔千金股。

2025-10-30 12:27
11家幣商被鍘！虛擬資產專法上路　金管會證實共罰1300萬元

11家幣商被鍘！虛擬資產專法上路　金管會證實共罰1300萬元

虛擬資產法送進立法院，而各國加速穩定幣納管，今（30）日財委會立委關心金管會對於穩定幣、加密幣監管態度為何？金管會主委彭金隆表態對虛擬資產市場發展態度是「循序漸進、謹慎友好」，專法上路將採類金融機構的「高度監理」，今年來已對11家幣商，合計開罰了1300萬元。

2025-10-30 12:13
飆股抱不住總是賣飛？　他靠「月線防守術」穩賺翻倍

飆股抱不住總是賣飛？　他靠「月線防守術」穩賺翻倍

6年前，美股投資達人施雅棠從警官退休時僅30歲，靠著年領百萬被動收入，提早過自己想要的生活。這幾年，他因勇敢追高，逮住多檔飆股，財富再翻倍。事實上，施雅棠追高背後憑藉的是極強的資金管理能力，及對個股扎實的研究，如此才能進退有據，持股抱好抱滿。

2025-10-30 10:57
從關稅股災一路撿到主升段　達人教戰1招追漲也睡得著

從關稅股災一路撿到主升段　達人教戰1招追漲也睡得著

美股投資達人施雅棠，6年前從警官退休時年僅30歲，靠著年領百萬被動收入，提早從職場畢業。近2年隨著AI趨勢發展，美股持續創新高，他的資產也一路攀升。令人好奇，在指數驚驚漲下，他的追漲操作及選股策略有何訣竅？

2025-10-30 10:54

讀者迴響

熱門新聞

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

聯準會宣布降息一碼！符合市場預估

台積電創高領漲！5檔台股ETF活跳跳　2主動式標的入列

ETF雙強領軍！00929配息連升　00940相對便宜

AI帶動散熱需求　邁萪預計11月下旬掛牌上市

美股全面走揚　輝達市值突破5兆美元創紀錄

華爾街大佬示警：美國底層60％「高度依賴」頂尖1％

快訊／台股漲185點刷28480新高　台積電平天價1515元

碼頭缺工嚴重已經無法24小時作業　我港口競爭力長期下滑

金控砸錢併壽險　公會理事長陳慧遊：關鍵是「重置成本」評估

快訊／符合預期！日央維持利率不變　日圓匯價微貶

光寶科Q3每股賺2.05元創新高　AI伺服器與雲端電源需求帶動雙成長

中美貿易協議有助提振航運需求　但未必能扭轉美國經濟下行疑慮

熙特爾能源週登場！四大展區重磅亮相　攜手VOLVO PENTA布局儲能新藍海

輝達市值破5兆美元　超越印日德等GDP

中信金宣布：台壽砸150億續租南港LaLaport

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366