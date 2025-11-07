ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

有統計以來「第三低量」僅高於這2年　全台前三季房市交易量跌破20萬棟、年減28.1%

▲▼永慶房屋,房市,買賣移轉,銀行房貸,交易量,風險,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋統計2025年1-9月全台房市交易量逾19萬棟，創下有統計以來第三低量。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

根據內政部最新資料顯示，9月全台建物買賣移轉棟數為20,039棟，月減3.9%，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，9月的建物買賣移轉棟數反映的是8月至9月初的市況，因8月適逢暑假出遊旺季，原本就是交易淡季，加上房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續下，以及少了新屋交屋潮挹注，讓9月交易量較8月量縮3.9%。

另與2024年9月建物買賣移轉棟數29,520棟相比，全台建物買賣移轉棟數年減32.1%，陳金萍指出，去年9月正值國內銀行房貸緊縮、央行祭出減降令，要求銀行自主管理、降低不動產貸款總量的時期，衝擊民眾購屋信心，市場氣氛轉趨保守，影響去年9月交易量表現，但仍有部分縣市交屋潮挹注，交易量相對穩定。反觀今年，國內房市政策持續調控、銀行資金緊縮仍持續，美國川普的關稅政策正式落地實施，但仍有變數，市場觀望氛圍仍濃，讓今年9月的交易量與去年同期相比仍有逾三成的減幅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳金萍補充，若合計今年前三季(1-9月)全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為194,976棟，與去年同期相比，年減28.1%，是自2017年來最低交易紀錄，創九年新低。進一步觀察歷年前三季房市交易量表現，陳金萍說明，今年1-9月交易量僅高於2016年175,787棟、2001年的193,238棟，2025年前三季全台建物買賣移轉棟數創下史上自1999年有分月統計以來第三低量。

陳金萍提醒，9月初行政院宣布將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2放款比率限制之外，使銀行得以釋放更多放款量能，對於適用新青安的族群或是首購族在貸款取得與排撥時間上得到緩解，觀望氣氛有稍微轉淡的跡象，而央行也針對換屋族群「先買後賣」的售舊屋期限延長至18個月，體現政府對於首購、換屋等自住族群的支持，房市政策面的鬆綁提供一定正向影響。不過，相關政策能否轉化為實際成交，仍需一段時間檢驗，有待第四季持續觀察。

▼歷年1-9月全台建物買賣移轉棟數最低量前三名。

▲▼永慶房屋,房市,買賣移轉,銀行房貸,交易量,風險,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

關鍵字： 永慶房屋房市買賣移轉銀行房貸交易量風險永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

推薦閱讀

永慶房屋「i特助」助家族售屋溝通有解　打破資訊落差兩個月內圓滿成交

永慶房屋「i特助」助家族售屋溝通有解　打破資訊落差兩個月內圓滿成交

隨著AI科技進入到不動產仲介服務，永慶房屋也在LINE上推出「i特助」AI科技工具。透過「i特助」能自動追蹤案件銷售熱度、附近市場行情價格，而永慶房屋東湖康樂店經紀人員鄭東杰也利用「i特助」成功協助一件涉及三位所有權人共持的公寓順利出售。

2025-11-06 14:14
永慶加盟四品牌台南經管會　「募熱血、緩血荒」逾110店踴躍參與

永慶加盟四品牌台南經管會　「募熱血、緩血荒」逾110店踴躍參與

為持續推動企業社會責任，回應在地公益需求，永慶房產集團旗下加盟四品牌台南區經管會10月18日在台南捐血中心「小東捐血室」舉辦公益捐血活動。永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產台南地區逾110間加盟店及熱心民眾踴躍參加，成功募集超過234袋熱血。

2025-11-06 13:13
新台幣改版！陳冲：辛巴威幣改了也沒人要　貨幣信用更重要

新台幣改版！陳冲：辛巴威幣改了也沒人要　貨幣信用更重要

日前中央銀行宣布新台幣鈔券將進行改版，這是睽違24年全面改版，針對此次新台幣改幣，前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲向以「經濟新台幣 軍事古寧頭」為題向《ETtoday新聞雲》投書，他回憶，有民國38年成功的新台幣發行(不是改版)，就沒有後來經濟的發展，貨幣信用的建立，不是只有改版而已！

2025-11-07 11:14
美再阻AI晶片出口！　外媒：輝達最新降規B30A遭禁銷往中國

美再阻AI晶片出口！　外媒：輝達最新降規B30A遭禁銷往中國

今（7）日再度傳出，美國白宮已通知其他聯邦機構，禁止輝達（NVIDIA）向中國銷售其最新、為中國市場特別設計的降規版AI晶片。

2025-11-07 11:10
記憶體股狂潮！南亞科再刷新天價　帶旺3檔模組廠

記憶體股狂潮！南亞科再刷新天價　帶旺3檔模組廠

國際大廠記憶體將產能轉向HBM，供應減少推升DDR 4、DDR 5報價，南亞科（2408）漲勢擋不住，今（7）日最高上攻153.5元歷史新高，漲幅3.7%，開盤一個小時，成交量就超過10萬張，帶旺記憶體族群，創見（2451）第三季財報報佳音，股價開高走高來到148.5元漲停價位，創下2007年8月以來新高價位，品安（8088）、宇瞻（8271）漲幅逾半根停板。

2025-11-07 10:23
台積電明運動會！創辦人張忠謀回娘家　黃仁勳出席

台積電明運動會！創辦人張忠謀回娘家　黃仁勳出席

台積電（2330）年度運動會將於明（8）日在新竹縣立體育場登場，除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也將以貴賓身份出席，而黃仁勳也將在今（7）日低調抵台。

2025-11-07 09:43
00768B再配10%！11月以來規模增長冠軍！

00768B再配10%！11月以來規模增長冠軍！

聯準會10月啟動今年第二次降息後，市場普遍預期年底仍有機會再降，激勵資金持續湧入美債ETF。根據統計，11月以來美債ETF規模仍呈現正成長，且資金明顯偏好長天期標的。11月迄今規模增加前三名依序為復華20年美債（00768B）、元大美債20年（00679B）與國泰US短期公債（00865B）。

2025-11-07 09:29
暴力升息12%、填息率爆表！網：00929大師兄回來了！

暴力升息12%、填息率爆表！網：00929大師兄回來了！

復華台灣科技優息（00929）配息金額從0.08元升至0.09元，暴力升息12%！激起市場討論！

2025-11-07 09:23
快訊／台積電跌10元至1455　台股下挫逾175點

快訊／台積電跌10元至1455　台股下挫逾175點

美股6日全面收低，台股今（7）日以下挫80.91點、27818.54點低盤開出，指數跌勢擴大下跌逾175點，指數回測27700點。

2025-11-07 09:05
運力過剩與市場不確定性　Xeneta認為對託運人來說明年更樂觀

運力過剩與市場不確定性　Xeneta認為對託運人來說明年更樂觀

因為運力過剩問題與市場不確定性，挪威知名海運市場分析平台Xeneta認為，對託運人來說，2026年的前景看起來更加樂觀，市場基本面現在堅定的指向託運人。不過陽明海運前董事長謝志堅與超大型攬貨公司負責人認為，中美關稅達成協議，明年貨櫃船運市場穩定性估優於今年，船公司的獲利也有機會與今年相當。

2025-11-07 07:00

讀者迴響

熱門新聞

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

二代健保新制惹怒網「定存利息1.7%，政府就要拿2.11%」

「高雄最貴豪宅區」買氣隱形　在地：舊屋不賣新屋不追

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

IC設計再添新兵　君曜預計12月中旬上櫃

統一前三季EPS 2.93元　受咖啡豆成本及電商整頓影響獲利小減

700萬人減稅！明年綜所稅免稅額、扣除額都調高　4口之家省1.76萬

普發現金晚間8點達207萬人預先登記　6步驟可修改領錢帳號

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

擷發科首登北美Embedded World　設立北美業務團隊推在地化佈局

MSCI季調開獎！沒有南亞科　全球指數增6刪7台廠

CloudMile獲數發部AI認證　展現AI落地實力

二代健保新制「一票房東哀號」　專家曝真相：影響有限

十二生肖金錢性格學！你是哪種理財派？

吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

265號公車給力！　板橋房仲揭高CP值區段「4字頭成家」

00929再度升息創一年新高

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366