有統計以來「第三低量」僅高於這2年　全台前三季房市交易量跌破20萬棟、年減28.1%

▲永慶房屋統計2025年1-9月全台房市交易量逾19萬棟，創下有統計以來第三低量。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

根據內政部最新資料顯示，9月全台建物買賣移轉棟數為20,039棟，月減3.9%，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，9月的建物買賣移轉棟數反映的是8月至9月初的市況，因8月適逢暑假出遊旺季，原本就是交易淡季，加上房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續下，以及少了新屋交屋潮挹注，讓9月交易量較8月量縮3.9%。

另與2024年9月建物買賣移轉棟數29,520棟相比，全台建物買賣移轉棟數年減32.1%，陳金萍指出，去年9月正值國內銀行房貸緊縮、央行祭出減降令，要求銀行自主管理、降低不動產貸款總量的時期，衝擊民眾購屋信心，市場氣氛轉趨保守，影響去年9月交易量表現，但仍有部分縣市交屋潮挹注，交易量相對穩定。反觀今年，國內房市政策持續調控、銀行資金緊縮仍持續，美國川普的關稅政策正式落地實施，但仍有變數，市場觀望氛圍仍濃，讓今年9月的交易量與去年同期相比仍有逾三成的減幅。

陳金萍補充，若合計今年前三季(1-9月)全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為194,976棟，與去年同期相比，年減28.1%，是自2017年來最低交易紀錄，創九年新低。進一步觀察歷年前三季房市交易量表現，陳金萍說明，今年1-9月交易量僅高於2016年175,787棟、2001年的193,238棟，2025年前三季全台建物買賣移轉棟數創下史上自1999年有分月統計以來第三低量。

陳金萍提醒，9月初行政院宣布將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2放款比率限制之外，使銀行得以釋放更多放款量能，對於適用新青安的族群或是首購族在貸款取得與排撥時間上得到緩解，觀望氣氛有稍微轉淡的跡象，而央行也針對換屋族群「先買後賣」的售舊屋期限延長至18個月，體現政府對於首購、換屋等自住族群的支持，房市政策面的鬆綁提供一定正向影響。不過，相關政策能否轉化為實際成交，仍需一段時間檢驗，有待第四季持續觀察。

▼歷年1-9月全台建物買賣移轉棟數最低量前三名。