聯邦快遞台灣公司獲2025多元共融願景獎　唯一獲獎物流企業

▲聯邦快遞榮獲2025多元共融願景獎。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞，因其在職場的平等、機會與多元方面表現卓越而獲得表彰，榮獲2025年女人迷「多元共融願景獎(DBTA)」三項殊榮，包括「年度最佳DEI 企業金獎」、「最佳DEI倡議獎」及「最佳彩虹友善企業獎」。

聯邦快遞是台灣唯一榮獲此項殊榮的物流企業，此一成就彰顯了公司長期以來致力於打造正向、公平、具前瞻願景且以人為本的工作環境。

這是台灣首個表揚企業在尊重員工尊嚴與促進文化多元方面展現領導力的獎項，由台灣第一家探討性別議題的數位媒體社群女人迷(Womany.net)主辦。評選標準涵蓋包容性文化的願景、友善工作環境、多元人才發展、社會影響擴張等面向。

聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示：「我們很榮幸獲得2025女人迷多元共融願景獎。在聯邦快遞，我們秉持「員工-服務-利潤」的管理哲學，並致力於打造包容、以人為本的工作環境。未來，我們將持續促進對話、深化理解並加強團隊協作，讓每一位員工都真切地感受到被看見、被信任以及被尊重。」

多年來，聯邦快遞台灣團隊持續倡導尊重、包容與賦權的企業文化，致力為員工打造一個以人為本的工作環境。公司更提供職場舒適包與心理健康諮詢，以緩解員工壓力，全面提升身心健康，體現人文關懷。