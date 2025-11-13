Gogolook前三季EPS 0.23元　今、明年獲利邁入高速成長期

▲Gogolook營運突破關鍵規模，獲利進入成長期。（圖／Gogolook提供）

記者巫彩蓮／台北報導

信任科技服務商 Gogolook（6902）於今（13）日召開 2025 年第三季法人說明會，Gogolook 表示，今年以來持續維持獲利，營運已突破關鍵規模（critical mass），展望第四季，營收成長將帶動獲利進一步放大，2026 年在軟體業特性帶來營收增速高於費用增速的效應下，獲利動能可望明顯提升。

Gogolook第三季合併營收2.67億元，較去年同期成長 26.9%，創下歷史同期新高，受惠業務規模擴大與營運效率提升，本業已成功連續三季獲利，第三季因大型行銷活動集中投入，營業利益為 390 萬元，較前季減少，第三季歸屬母公司稅後淨利為 703 萬元，EPS為0.2元，前三季累計 EPS為0.23元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望未來，Gogolook 今年與明年營收成長皆目標優於產業平均，持續創下新高，而消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張。其中金融科技服務的成長動能最為強勁，在新服務 JUJI 招財麻吉加入下，已帶動金融科技服務第三季營收佔整體營收達三成，預期持續達成高成長，且金融科技服務並可望從明年開始貢獻獲利。目前整體防詐服務已達成獲利，隨金融科技服務轉盈，將使 Gogolook 防詐與金融兩大服務類別皆達成獲利。

Gogolook 看好全年獲利表現，前三季本業已連續轉盈。第三季因大型行銷活動集中投入，費用較高，第四季在行銷費用回歸常態與營收持續成長下，獲利將顯著增加。明年起獲利亦可望大幅提升，由於具軟體業的高營運槓桿特性，營收成長所帶動的成本增幅相對有限，加上 AI 導入持續提升營運效率，因此在跨越關鍵規模（critical mass）後，營業利益率可望明顯提升，獲利將邁入高速成長期。

Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，今年成功跨越關鍵規模（critical mass），也清楚看到下一階段的成長動能已經成形。Whoscall 在泰國短短幾年內即累積約 700 萬用戶，但推算市場人口，滲透率僅約 10%，仍具高度成長空間；菲律賓市場則展現出如同泰國早期般的高速擴張態，跨世代的意見領袖（KOL）與政府機關自發性推廣 Whoscall，使近期用戶翻倍成長。同時，新服務 JUJI 招財麻吉在有限的行銷資源與精準風控下，營收呈倍數成長，企業端服務亦以更高效率的模式加速擴展海內外市場。因此，隨著多項成長引擎逐步啟動，更有信心達成連續年度的高獲利成長。

