歐盟擬提前對小包裹徵費、件數是美國三倍　法人估衝擊海空運輸

去年歐盟免稅小包裹進口達46億件，是美國13.6億件的3.38倍，其中9成來自中國電商，歐盟委員會擬提前兩年，自明年初起取消150歐元以下小額包裹的關稅豁免政策，並徵收管理費；國內法人評估，將對海空運業造成嚴重衝擊，空運首當其衝。不過大型攬貨公司高階認為影響不會太大，因為電商平台銷售的貨品還是比實體店低廉，而且網上購物已成為許多人的習慣。

歐盟委員會擬提前取消小額包裹的關稅豁免政策，另外，再就進口小額包裹徵收處理費，直接付運給消費者的包裹收取2歐元，透過貨倉配送的包裹收取0.5歐元，最快將於2026年初上路。法國、義大利等擬搶在2025年底前實施 取消小額包裹免稅措施。

法人評論，歐盟2024年進口免稅小包裹數量高達46億件，未來，除了收取關稅，還必須繳交 處理費，小包裹的成本將大幅升高，衝擊消費者購買意願，進而影響到運送小包裹的海空運業者，估計空運首當其衝，貨櫃船運次之。



美國2024年進口免稅小包裹13.6億件，2025年8月29日取消全球小包裹免稅措施；歐盟2024年 進口免稅小包裹46.0億件，預計2026年初取消小包裹免稅措施，同時加收處理費。從包裹數量及加收處理費來看，歐盟取消小包裹免稅的衝擊，將遠遠大於美國取消小包裹免稅。

國內大型攬貨公司高階認為影響會有，但有限，因為電商公司主要做的是平台，真正的轉嫁的成本，還是在消費者身上，重點是電商的商品價還是比實體店便宜很多，估計購買力道不會少很多，而且上網購物已經是一種消費習慣。