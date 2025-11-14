股市添動能！勞動基金500億委外代操招標　徵5家受託機構

▲勞動部外觀。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

勞動基金運用局於今（14）日公告，將辦理新制勞工退休基金、國民年金保險基金今年國內投資代操業者召標作業，本次預計擇優徵選5家受託機構，每家受託金額分別為新制勞工退休基金90億元及國民年金保險基金10億元，合計100億元，總委託金額共計500億元，召標截止日為114年12月17日。

勞動基金運用局本次規劃之委任類型為絕對報酬型，委託期間為5年，目標報酬率為年報酬率達證交所公告之近5年年底股票集中市場平均殖利率，加計300個基本點（即加計3％）。所稱近5年平均殖利率，以114年為例，係以109年至113年計算平均殖利率（約3.33%）；再加計300個基本點為目標報酬率（即6.33%），5年委任期間累計之目標報酬率至少大約3成以上。

勞動基金運用局表示，由於國內上市櫃公司基本面穩健，且受惠於人工智慧（AI）等產業發展趨勢，為掌握市場時機與風險分散，本次辦理絕對報酬型委任，希透過受託機構專業投資與操作策略，在不同市場情勢下，持續創造基金整體收益，同時保護下檔風險。

另外，兼顧落實機構投資人永續投資策略，本次亦將投標業者之永續投資落實情形納入遴選評分項目，期協同受託機構發揮機構投資人之影響力，共同推動企業實踐永續發展，進而使整體社會受益。