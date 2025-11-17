經濟學人拋「台灣病」批低匯率　謝金河：驚嚇連續劇不停上演

記者陳瑩欣／台北報導

《經濟學人》最新一期報導批評新台幣匯價低估罹患「台灣病」，導引資產泡沫化風險，財信傳媒董事長謝金河今（17）日則以「經濟學人驚嚇台灣的連續劇不停上演！」看待，他並直言日圓、韓元低估情形更明顯下，新台幣不必跟著起舞。

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

謝金河（老謝）在他的臉書上指出，這期經濟學人再度以「The Hidden Risks in Taiwan’s Boom」，從大麥克理論說新台幣低估55%說起，說到經濟成果未能全民共享金融體系的系統風險，資產價格泡沫化，說台灣罹患台灣病（Taiwan Disease)，福爾摩沙流感（Formosa Flu)……經濟學人把所有能用的不好字眼都用在台灣身上。

老謝說：「這篇文章出來的時候，我正在日本，我看前行政院副院長施俊吉兄，陳錦稷教授，我的同村老鄉程世嘉都熱烈回應。我整個看完內容，這都是台灣過去半世紀以來存在的宿疾，有現實與理想的爭執，不是五時三刻可以解決的事。」

謝金河指出，這次內容和今年四月下旬大家討論大麥克理論，媒體恐嚇川普要台幣要升到13.3，新台幣的大麥克理論低估55%的內容相近。那個時候還加上米蘭的海湖莊園理論，說川普政府要求受美國保護的國家要買幾乎無息的美債，弄得市場人心惶惶，新台幣也跟著起舞。

回顧今年5月2日及5日台幣在兩個交易日狂升，最高來到28.79兌一美元，這場新台幣升值的戲碼在5日出現最沈重的心理預期壓力，總統賴清德因此在中午出來召開記者會安定人心，接著下午四點，央行總裁楊金龍也出來開記者會說川普政府沒有施壓。

謝金河指出，但新台幣第2季的狂升造成上市櫃公司超過2000億元的匯損，這場狙擊新台幣升值的戲碼透過媒體造勢，台灣的企業可以說是賠了夫人又折兵。這次經濟學人又拿出來炒作一下，劇情和4月下旬差不多，他認為「看看就好」

老謝表示，今天他最關注的是新台幣的走勢，台幣仍在31元左右震盪，這是好事！新台幣有沒有低估？當然有！但相對日圓在154.74，韓元在1458，日圓，韓元的低估絕不下於台灣，為什麼經濟學人只咬台灣？日圓，韓元不升，台幣不必跟著起舞！

謝金河指出，從2021年起，台灣上經濟學人封面，沒有一次是好的！經濟學人連續三年用封面指台灣是地表上最危險的地方，結果戰爭發生在烏克蘭及中東。今年5月，經濟學人又說川普放生台灣，又說中國贏得貿易戰。

這一期經濟學人除了說台灣病，也說中國在AI的競賽將超越美國，中國的晶片自主化將順利達標……事實真相如何？大家仔細查證一下！