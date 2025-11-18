快訊／台積電跌20元至1425　台股開盤大跌逾300點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股17日全面收跌，台股今（18）日開低盤，以下跌139.91點、27310.40點開出，跌勢擴大，下挫逾300點，指數跌破27200點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1435元，跌幅0.69％，後擴大下跌20元至1425元；鴻海（2317）下跌4.5元至231.5元；聯發科（2454）下跌10元至1220元；廣達（2382）下跌1元來到275元；長榮（2603）維持平盤至181.5元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌557.24點或1.18％，收在46590.24點；標準普爾500指數下跌61.7點或0.92％，收6672.41點；那斯達克指數下跌192.51點或0.84％，收在22708.08點；費城半導體指數下跌105.46點或1.55％，收6705.74點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46590.24 ▼557.24 ▼1.18% S&P500 6672.41 ▼61.7 ▼0.92% NASDAQ 22708.08 ▼192.51 ▼0.84% 費城半導體指數 6705.74 ▼105.46 ▼1.55%

資料來源：證交所