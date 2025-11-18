航港局2025年前瞻航運論壇　聚焦淨零永續、無人智慧及人才培育

▲前瞻航運論壇貴貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

為協助我國航運產業精準掌握全球脈動，開創未來新局，交通部航港局於今(18)日在集思交通部國際會議中心舉辦「2025年前瞻航運論壇」。論壇以「引領永續、共融與智慧的航運新時代」為主軸，聚焦於淨零永續、無人智慧與人才培育等三大關鍵主軸，邀集國內海運相關產官學研界領袖及專家共襄盛舉，共同為台灣航運產業擘劃未來藍圖。

交通部次長林國顯致詞時表示，全球正處於淨零與數位化的雙軸轉型浪潮中，運輸部門必須加快淨零轉型腳步，並在全球智慧科技的驅動下，無人載具也逐漸成為引領產業升級的關鍵力量；且人才培育對企業更是不可或缺的核心要素；並強調，交通部主管陸海空運輸與觀光、氣象，已結合各領域資源，更藉由跨部門合作，積極推展各項工作，將智慧與淨零發展目標深度融合。

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明致詞時指出，航運產業正面臨淨零與智慧化雙重挑戰，產業界更應攜手合作，共同打造臺灣航運產業的永續競爭力；國立台灣海洋大學校長許泰文則表示，面對全球航運的轉型趨勢，海事教育須加速跨域整合，培育兼具數位能力與永續思維的專業人才。

航港局局長葉協隆致歡迎詞時表示，航運是全球性產業，航港局近年均持續舉辦「前瞻航運論壇」，目的是為了共同關心國際海運產業的重要發展課題，希望從法規面、技術面、產業面及政策面，討論未來應如何轉型與因應，讓臺灣的航運產業在全球海運市場持續保持領先地位。

本屆論壇特別邀請海運界巨擘，長榮海運股份有限公司暨陽明海運股份有限公司前董事長謝志堅，以【全球貨櫃航運市場趨勢分析】為題進行專題演講，深入解析全球航運的最新趨勢與前瞻洞見。

其後3場主題論壇，分別邀請陽明海運董事長蔡豐明、航港局局長葉協隆及運輸研究所所長黃新薰擔任主持人，另由財團法人驗船中心執行長鄭志文、長榮海運股副總經理黃崇榮、台灣港務公司總經理王錦榮、長榮海運船員訓練中心經理白宗原、國立高雄科技大學副校長俞克維、中華航運學會理事長呂錦山、財團法人船舶暨海洋產業研發中心執行長周顯光、英國勞氏船級社商務總經理呂芳儀及驗船中心總驗船師黃建樺擔任與談人，共同就「共創航運產業永續未來」、「蓄積海事人才未來動能」及「開創水面自主船舶智航未來」等三大主題，分享國際規範的最新脈動，探討未來發展之可能性，並與現場貴賓進行即時的交流與互動。

航港局強調，期盼透過本次論壇，在淨零永續與無人智慧的雙軸驅動下，配合關鍵人才培育作法，深化產官學研各界的夥伴關係，凸顯海運界跨域合作，齊心探索共融智慧的嶄新模式，共創航運新未來。