全球首艘零碳排船「保利馬」啟航　中華電信海地星空韌性網路賦能智慧化綠色航運雙引擎

▲全球首艘零碳排未來船「保利馬1號」啟航，中華電信低軌衛星賦能「智慧x綠色」航運雙引擎。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

全球第一艘零碳排「保利馬1號」在高雄興達港下水啟航。這艘全長32米、由碳纖維打造的白色未來船，動力完全來自太陽能與氫能等新能源，集結臺灣頂尖供應鏈技術，以「智慧X綠色」雙引擎，開創海洋永續的新里程碑。

▲全球第一艘零碳排未來船「保利馬1號」。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

保利馬公司董事長施振榮指出，面對全球淨零碳排趨勢，為迎接淨零碳排水上交通時代的來臨，利用典範轉移的關鍵時刻，保利馬借重臺灣的科技與供應鏈能量，打造「20%船舶＋80%科技」的零碳排船。他強調，保利馬定位為「不造船的船公司」，目標透過完善的設計與技術轉移，讓全球有造船需求的地區能實現當地組裝，而關鍵模組與設備則由臺灣提供，藉此將臺灣供應鏈的合作夥伴推向國際化，共同掌握新機會贏向未來。

▲保利馬1號動力完全來自太陽能與氫能等新能源。

隨著AI時代來臨，智慧航運已成大勢所趨，保利馬導入先進科技，將零碳船舶概念化為現實，同時展現了通訊上的創新應用。施振榮進一步說明，「保利馬1號」如同科技載具，整合AI與臺灣科技品牌、實力廠商的最新產品，正是新一代的智慧船舶；然而，船上的能源控制與運作智慧化不能處於孤立狀態，必須與外界緊密聯網，「中華電信在其中扮演關鍵角色，遠距有效控制，甚至面對緊急安全問題時，都需要衛星通訊來配合。」

▲保利馬公司董事長施振榮。

過去遠洋航行常面臨通訊中斷痛點，而中華電信的低軌衛星技術則實現了甲板上的即時數據傳輸、遠端監控及海上通訊等，能進一步優化航線規劃，可提升船舶的效率與安全，也是綠色航運發展的關鍵一環。

▲中華電信的低軌衛星技術實現甲板上的即時數據傳輸。

保利馬公司執行長周顯光形容，以前船隻出海後往往淪為「孤島」，而低軌衛星提供了一個連接世界的窗口，讓保利馬成為「行動數據島」，能蒐集全球各地的光照、海浪、海流等環境訊號，並即時回傳總部進行紀錄分析，可根據各地氣象局提供的日照細節數據，推算太陽能的功率，或避開有氣候風險的區域；未來甚至能作為「行動醫療站」，展開遠距醫療服務，對社會與科技發展具有重大意義。他特別感謝中華電信成為保利馬最重要的堅實夥伴。

▲保利馬公司執行長周顯光。

中華電信與全球第二大低軌衛星業者 Eutelsat OneWeb 獨家合作，於今年6月正式成為國內首家獲得商用營運許可的業者，將通訊能力從陸地延伸至海上及偏遠地區，落實「海地星空」戰略願景。中華電信董事長簡志誠表示，「臺灣是一個島國，經常面臨地震、颱風等天然災害，再加上地緣政治因素，海纜可能受損，因此必須建構多層次網路。」他說明，中華電信利用海纜、地面光纖與行動網路，再配合微波及不同軌道衛星（低軌、中軌、高軌），打造綿密、韌性的通訊架構。

▲中華電信董事長簡志誠。

簡志誠強調，相較於高軌衛星，低軌衛星距離地面近，傳輸延遲僅約20至50毫秒，適用於即時通訊，不僅支撐航運智慧化、遠距服務，也有助於災防備援。目前中華電信已在全台設置700多個低軌衛星接收點，主要分布於消防、警察單位及關鍵設施。一旦發生天災導致光纖中斷，這些站點即可透過衛星維持緊急通訊，確保救災指揮體系運作無虞。

▲低軌衛星技術為船舶提供穩定通信，能進一步優化航線規劃。

「災難發生時，通訊就是生命線。」簡志誠舉例，在今年七月丹娜絲颱風及九月樺加沙強颱期間，中華電信工程團隊第一時間挺進重災區，在地面通訊受損的情況下，正是依靠 OneWeb 低軌衛星發揮關鍵作用，迅速建立指揮中心與救援隊伍的即時連接，大幅提升了災後救援的效率與準確性。

▲保利馬引領零排放船舶新紀元，中華電信賦能智慧與綠色航運雙引擎。

保利馬引領零排放船舶新紀元，中華電信以海地星空韌性網路賦能智慧化綠色航運雙引擎，未來也將持續投資太空通訊領域與前瞻技術，推動高、中、低多軌衛星布局，全方位強化臺灣整體的網路韌性，成為政府、企業與民眾不斷聯的強力後援，更為臺灣邁向AI淨零未來鋪設最穩固的數位基石。