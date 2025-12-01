房市逢低買進趁現在？「永慶AI特助」海量房源也能找到購屋好球帶

▲升級版「永慶AI特助—自然語找房」以人的思維推理找房條件，更能抓住使用者的核心需求。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

在房市調整期，想把握機會逢低進場卻不知道自己的「購屋好球帶」在哪嗎？透過永慶房屋最新升級版「永慶AI特助—自然語找房」，只要向永慶AI特助說出自己想要的居住需求，例如「我喜歡安靜」、「房子不要太舊」、「方便生活用品採買」，AI就能判讀語意、推理為具體的找房條件，讓找房不用盲揮瞎碰，既快速又精準地找到最速配的那一房。

用「需求」找房 好球帶不變形

永慶AI特助升級後的最大突破，就是全面強化了「預算、屋況、地點、環境、機能」的五大理解力，幫助民眾將「生活與居住需求」，轉換為正確、具體的「房屋條件」。例如，當消費者需求是「自備款有1000萬、每月最多可以繳9萬的房貸，家裡有老人家不方便爬樓梯，可以幫我推薦永和靜巷裡、不要太舊的房子嗎？」即使沒有提供明確的總價，永慶AI特助也能從自備款與每月房貸負擔能力、回推消費者適合的總價約為3300萬元。

接著，永慶AI特助會再針對消費者提供的「有老人家」、「不想太舊的房屋」等描述，自動追加屋齡20年內、有電梯等屋況條件，推薦最能滿意消費者需求的物件。此外，但當消費者提供的購屋預算與市場行情出現落差，永慶AI特助也會從實務面建議，例如增加自備款金額、調整預算或擴大找房條件等，以最大程度滿足消費者的個人化需求，降低錯失好房的可能性。

▲實測「永慶AI特助」找房問AI功能，民眾不用提供精準找房條件，AI也能從海量房源中推薦最速配物件。（示意圖／永慶房屋提供）

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，「永慶AI特助的自然語找房，將徹底改變業界的找房模式。」這是因為目前大多數的線上找房平台，多以「物件」為中心，讓消費者用標準化的房屋條件找房，但永慶AI特助則是人性化的以「人」為中心，消費者只需要描述自己喜歡或想要的生活模式，就能開始找房。

Line上加入「永慶AI特助」就能使用

陳賜傑補充，若想體驗永慶AI特助「找房問AI」，只需在Line上搜尋「永慶AI特助」官方帳號就能開始使用。還能在篩選出房屋後，進一步點「特色問AI」詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。另外還有「社區問AI」，消費者若有心儀的社區或是生活圈，輸入社區名稱，永慶AI特助就會提供社區簡介以及待售中房源；若輸入路段，永慶AI特助則會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

當消費者更快聚焦理想中的房屋條件，未來委託仲介協助、實際帶看時已經有初步心得，就能更謹慎且有效率的做出最適合的購售屋決策。

▲永慶房產集團率先業界打造高階房產AI「永慶AI特助」能深度理解預算、屋況、地點、環境與機能，讓找房推薦更精準。（圖／永慶房屋提供）