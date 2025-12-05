輝達頭疼「現金多到花不完」　撒180億美元大投資

▲輝達創辦人黃仁勳出席台積電運動會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

現金多到花不完！外媒點名AI龍頭輝達（NVIDIA）最頭疼的事在帳上現金超過600億美元，為加速去化已狂撒鉅資投資科技巨頭與 AI 新創，包括 Synopsys（新思）、Nokia（諾基亞）、Intel（英特爾）以及 Anthropic，總金額達 180 億美元。公司現金多到難以消化，成為市場話題。

根據《CNBC》報導，NVIDIA 本週宣布將砸下 20 億美元入股 Synopsys（新思），這只是其今年一連串鉅額投資案之一。此外，還包括對 Nokia（諾基亞）投資 10 億美元、Intel（英特爾）50 億美元，以及對 AI 新創公司 Anthropic 投資 100 億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，NVIDIA 財務長 Colette Kress 透露，公司正規劃在未來幾年內對 OpenAI 進行高達 1,000 億美元的股份收購，雖目前仍未簽約，但此舉若成真，將會是史上最龐大的 AI 投資案之一。

這波操作背後有跡可循。自從 OpenAI 推出 ChatGPT 後，NVIDIA 的 H100 晶片需求飆升，公司從 2023 年初的 133 億美元現金與短期投資暴增至 2024 年 10 月底的 606 億美元，幾乎翻了4倍，被譽為 AI 最大受益者。

輝達執行長黃仁勳指出：「我們的投資並未要求對方使用 NVIDIA 晶片，但結果是——他們通通用了。」他強調，這些投資的核心，是為了擴大 CUDA 軟體平台與 AI 生態系的影響力。

今年投資新創與科技大咖金額驚人

目前 NVIDIA 已不再倚賴大型併購，而是轉向創投式參股策略。黃仁勳坦言，像 OpenAI、Anthropic 等入股案就是核心佈局的一部分；根據公司文件，NVIDIA 已對未上市企業投入超過 82 億美元資金。

「如果像 OpenAI 這樣的公司持續壯大，那也將推動更多 AI 運算需求，最終還是會回到我們的晶片上。」黃仁勳說。

手握606億美元現金、3年內還要再投上千億

除了戰略投資，NVIDIA 也顧及股東利益。董事會於今年 8 月通過額外 600 億美元的股票回購授權，並在前三季花了 370 億美元進行回購與發放股利。

財務長 Kress 表示，強健的資產負債表讓供應商與客戶對未來訂單更加有信心，這也是 NVIDIA 在全球晶片供應鏈中穩坐核心位置的主因之一。