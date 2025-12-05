輝達頭疼「現金多到花不完」　撒180億美元大投資

▲輝達創辦人黃仁勳出席台積電運動會。（圖／記者林敬旻攝）
記者陳瑩欣／綜合報導
現金多到花不完！外媒點名AI龍頭輝達（NVIDIA）最頭疼的事在帳上現金超過600億美元，為加速去化已狂撒鉅資投資科技巨頭與 AI 新創，包括 Synopsys（新思）、Nokia（諾基亞）、Intel（英特爾）以及 Anthropic，總金額達 180 億美元。公司現金多到難以消化，成為市場話題。
根據《CNBC》報導，NVIDIA 本週宣布將砸下 20 億美元入股 Synopsys（新思），這只是其今年一連串鉅額投資案之一。此外，還包括對 Nokia（諾基亞）投資 10 億美元、Intel（英特爾）50 億美元，以及對 AI 新創公司 Anthropic 投資 100 億美元。
值得注意的是，NVIDIA 財務長 Colette Kress 透露，公司正規劃在未來幾年內對 OpenAI 進行高達 1,000 億美元的股份收購，雖目前仍未簽約，但此舉若成真，將會是史上最龐大的 AI 投資案之一。
這波操作背後有跡可循。自從 OpenAI 推出 ChatGPT 後，NVIDIA 的 H100 晶片需求飆升，公司從 2023 年初的 133 億美元現金與短期投資暴增至 2024 年 10 月底的 606 億美元，幾乎翻了4倍，被譽為 AI 最大受益者。
輝達執行長黃仁勳指出：「我們的投資並未要求對方使用 NVIDIA 晶片，但結果是——他們通通用了。」他強調，這些投資的核心，是為了擴大 CUDA 軟體平台與 AI 生態系的影響力。
今年投資新創與科技大咖金額驚人
目前 NVIDIA 已不再倚賴大型併購，而是轉向創投式參股策略。黃仁勳坦言，像 OpenAI、Anthropic 等入股案就是核心佈局的一部分；根據公司文件，NVIDIA 已對未上市企業投入超過 82 億美元資金。
「如果像 OpenAI 這樣的公司持續壯大，那也將推動更多 AI 運算需求，最終還是會回到我們的晶片上。」黃仁勳說。
手握606億美元現金、3年內還要再投上千億
除了戰略投資，NVIDIA 也顧及股東利益。董事會於今年 8 月通過額外 600 億美元的股票回購授權，並在前三季花了 370 億美元進行回購與發放股利。
財務長 Kress 表示，強健的資產負債表讓供應商與客戶對未來訂單更加有信心，這也是 NVIDIA 在全球晶片供應鏈中穩坐核心位置的主因之一。
