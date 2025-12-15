ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI從工具變偵弊主力　鑑識會計未來10年大挑戰

▲左起台灣舞弊防治與鑑識協會理事長暨會計師陳麗秀、台灣舞弊防治與鑑識協會名譽理事長、馬秀如教授、台灣舞弊防治與鑑識協會朱德芳教授。（圖／台灣舞弊防治與鑑識協會提供）

▲左起台灣舞弊防治與鑑識協會理事長暨會計師陳麗秀、台灣舞弊防治與鑑識協會名譽理事長、馬秀如教授、台灣舞弊防治與鑑識協會朱德芳教授。（圖／台灣舞弊防治與鑑識協會提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣舞弊防治與鑑識協會（同時為ACFE台灣分會）12日在台大醫院國際會議中心舉行創會十周年論壇，並同步辦理第四季例會與感恩餐會。協會自2015年成立以來，從草創推廣反舞弊觀念起步，逐步發展為國內反舞弊與鑑識會計領域的重要交流平台。

適逢創會十周年，協會也推出紀念專刊《十年防弊，十年挑戰》。該專刊由理事長陳麗秀發起，集結理監事、會員及外部夥伴共同完成，內容依舞弊防治歷程分為「事前治理政策」、「事中預防與偵測」及「事後鑑識會計應用」，盼能成為企業管理、法遵及實務操作的重要參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

課程扎根、政策倡議並行　反舞弊成治理關鍵字

國際舞弊稽核師協會（ACFE）為全球最具代表性的反舞弊專業組織，致力於降低舞弊與白領犯罪風險。ACFE台灣分會長年落實此一使命，除開設CFE證照訓練班外，也持續推出鑑識會計、反舞弊制度、風險管理、ESG誠信治理、資料分析與數位證據等課程，內容隨實務趨勢滾動更新。

協會也積極參與政策倡議，曾於2018年與2022年兩度提交《聯合國反貪腐公約（UNCAC）》國家報告平行報告，針對法人刑責、資訊透明與吹哨者保護等議題提出建言，並持續參與第三次國家報告審查，成為國內反貪腐政策的重要民間聲音。

十年發展見證企業治理成熟

ACFE台灣分會是國內首個以舞弊防治與鑑識會計為核心的專業組織。名譽理事長馬秀如教授指出，協會十年的成長，正好反映台灣企業在內控、公司治理與反舞弊意識上的成熟，也顯示市場對專業查弊、防弊人才的需求明顯升高。

目前協會成員橫跨會計、法律、稽核、金融與科技等領域，形成跨界合作社群，並協助不少企業導入舞弊風險管理制度，或透過培訓累積內部專業能量。

論壇三大焦點：反賄賂、AI偵弊、專業倫理

本次論壇聚焦三大實務關鍵。安永聯合會計師事務所林秀青會計師解析最新反賄賂國際標準，透過案例說明企業導入後可補強的治理盲點；勤業眾信聯合會計師事務所陳鴻棋資深執行副總則分享AI與網絡分析在偵弊上的應用，指出在資料量爆炸、詐騙手法快速演變下，AI已從輔助工具，轉為企業偵測異常的核心能力。

此外，政治大學馬秀如教授與偉盛聯合會計師事務所陳麗秀會計師，也從近年高層洩密事件切入，探討企業治理與員工倫理，提醒專業技術之外，「值得信賴的品格」仍是關鍵。

下一個十年　迎戰AI偽造與跨境詐欺

協會指出，AI偽造、深偽資料、跨境詐欺及ESG資訊操弄等新型態風險快速浮現，舞弊已不再只是財務問題，而是橫跨科技與產業的綜合挑戰。未來十年，協會將持續強化專業培訓、擴大跨界合作，並與ACFE總會共享國際資源，同時推動揭弊者保護與制度精進。

陳麗秀強調，「誠信不是口號，而是企業與社會得以信任運作的基礎」，期盼與各界攜手，讓反舞弊成為企業文化的一部分，也讓正直成為社會最重要的核心價值。

關鍵字： 反舞弊AI偵弊企業治理ACFE台灣內控制度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【凌晨大火】新莊民宅惡火！16歲少女受困客廳喪命

推薦閱讀

拼賺6.2萬！5檔抽籤申購拼場　矽科宏晟價差最大

拼賺6.2萬！5檔抽籤申購拼場　矽科宏晟價差最大

年底抽籤申購行情續熱，本週共有 5 檔股票開放申購，涵蓋初上櫃與上市增資案件，其中以矽科宏晟（6725）價差最為亮眼，若投資人申購順利中籤、以目前市價估算，單張潛在獲利可達 6.4 萬元。

2025-12-15 12:24
台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

採月月配，受益人數約5.3萬人的高股息ETF台新永續高息中小（00936）於今（15）日除息，每股配發0.055元，上周五（12日）收盤價15.89元，今日除息參考價為15.83元；台新AI優息動能（00962）同樣於今日除息，每股配發0.025元，上周五收盤價10.82元，除息參考價10.79元，受到大盤下挫拖累，兩檔ETF均處於貼息狀態。

2025-12-15 10:46
LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

為持續強化台新Richart卡於數位客群與全場景消費的服務力，台新銀行今(15)日公布2026年全新權益，亮點包括新增LINE Pay等60大加碼通路最高3.3%回饋，並推出市場獨家的「機車路邊免費停車」權益，為年輕族群打造更完整的支付與通勤體驗。

2025-12-15 11:27
11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

歲末年終各銀行信用卡權益調整策略陸續出爐，不過金融圈最側目的是中小型業者台中銀行（2812）祭出「1人限辦3張」手段，讓業界驚嘆「太勇敢」。

2025-12-15 11:21
記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

台股今（15）日開盤重挫逾513點後迅速收斂，開盤1小時跌點來到270點左右，記憶體集團股強勢抗跌，華邦電（2344）湧逾25萬張成交量從跌7.5%縮至2.41%；華東（8110）更不畏大股東申讓賣壓，開盤不到10分鐘翻紅向上，漲逾半根。

2025-12-15 10:11
大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

大同（2371）14日公告，收受委任律師通知本公司與華映科技(集團)股份有限公司間中華人民共和國最高人民法院訴訟案判決結果，遭駁回上訴，維持原判，大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約新台幣131億元），儘管大同表示中國判決未經台灣法院認可，在台灣沒有執行力，並將提再審，但今日股價仍被打入跌停鎖死，來到31.6元。

2025-12-15 10:13
151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

統計本周將有9檔季配型台股ETF將除息，而明（16）日除息有群益台灣精選高息（00919）、富邦旗艦50（009802）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）以及中信綠能及電動車ETF（00896）等五檔，合計受益人數達151萬人，最後買進日為今（15）日，投資人可多留意相關投資契機。

2025-12-15 09:43
快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

受到美股上周五AI概念股重挫影響，亞股本週一（15日）全面走跌，日韓科技股成為殺盤重災區，台股今開盤也備受關注。市場對AI題材的狂熱出現降溫跡象，投資人轉趨觀望，亞洲投資人同時也在靜待中國與日本的重量級經濟數據出爐。

2025-12-15 08:32
勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

撐過生活難關靠這筆！勞動部與土地銀行合作推出「勞工保險被保險人紓困貸款」，今（15）日上午8點起正式開放線上申請，每人最高可貸新台幣10萬元，利率為年息2.165%，貸款期限3年。申辦截止日為民國115年1月2日，提醒符合資格的勞工朋友把握時間上網申請，或透過臨櫃、郵寄等方式辦理。

2025-12-15 06:00
政院傾向不副署　經長「還不曉得怎麼決定」

政院傾向不副署　經長「還不曉得怎麼決定」

財劃法傳出政院有意不副署，經濟部部長龔明鑫今（15）日說：「我剛回國，不曉得行政院怎麼決定」但龔明鑫也強調，一切遵照行政院指示。

2025-12-15 15:26

讀者迴響

熱門新聞

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

竹科夢碎！頂大碩士挑工作「連拒6次台積電」後悔了

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

台積電35元至1450　台股屠殺513點失守27700點

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

國營事業失寵！中油甄試報考低於8000人　連2年錄取率衝破10%

上任不到一年！酷澎「台灣負責人」驚傳閃辭

台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

LINE Pay Money、街口開通！　國民年金繳費3大升級一次看

打造港務人的永續舞台　從獲獎到全面啟動「主管支持」的文化改革

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366