AI從工具變偵弊主力　鑑識會計未來10年大挑戰

台灣舞弊防治與鑑識協會（同時為ACFE台灣分會）12日在台大醫院國際會議中心舉行創會十周年論壇，並同步辦理第四季例會與感恩餐會。協會自2015年成立以來，從草創推廣反舞弊觀念起步，逐步發展為國內反舞弊與鑑識會計領域的重要交流平台。

適逢創會十周年，協會也推出紀念專刊《十年防弊，十年挑戰》。該專刊由理事長陳麗秀發起，集結理監事、會員及外部夥伴共同完成，內容依舞弊防治歷程分為「事前治理政策」、「事中預防與偵測」及「事後鑑識會計應用」，盼能成為企業管理、法遵及實務操作的重要參考。

課程扎根、政策倡議並行 反舞弊成治理關鍵字

國際舞弊稽核師協會（ACFE）為全球最具代表性的反舞弊專業組織，致力於降低舞弊與白領犯罪風險。ACFE台灣分會長年落實此一使命，除開設CFE證照訓練班外，也持續推出鑑識會計、反舞弊制度、風險管理、ESG誠信治理、資料分析與數位證據等課程，內容隨實務趨勢滾動更新。

協會也積極參與政策倡議，曾於2018年與2022年兩度提交《聯合國反貪腐公約（UNCAC）》國家報告平行報告，針對法人刑責、資訊透明與吹哨者保護等議題提出建言，並持續參與第三次國家報告審查，成為國內反貪腐政策的重要民間聲音。

十年發展見證企業治理成熟

ACFE台灣分會是國內首個以舞弊防治與鑑識會計為核心的專業組織。名譽理事長馬秀如教授指出，協會十年的成長，正好反映台灣企業在內控、公司治理與反舞弊意識上的成熟，也顯示市場對專業查弊、防弊人才的需求明顯升高。

目前協會成員橫跨會計、法律、稽核、金融與科技等領域，形成跨界合作社群，並協助不少企業導入舞弊風險管理制度，或透過培訓累積內部專業能量。

論壇三大焦點：反賄賂、AI偵弊、專業倫理

本次論壇聚焦三大實務關鍵。安永聯合會計師事務所林秀青會計師解析最新反賄賂國際標準，透過案例說明企業導入後可補強的治理盲點；勤業眾信聯合會計師事務所陳鴻棋資深執行副總則分享AI與網絡分析在偵弊上的應用，指出在資料量爆炸、詐騙手法快速演變下，AI已從輔助工具，轉為企業偵測異常的核心能力。

此外，政治大學馬秀如教授與偉盛聯合會計師事務所陳麗秀會計師，也從近年高層洩密事件切入，探討企業治理與員工倫理，提醒專業技術之外，「值得信賴的品格」仍是關鍵。

下一個十年 迎戰AI偽造與跨境詐欺

協會指出，AI偽造、深偽資料、跨境詐欺及ESG資訊操弄等新型態風險快速浮現，舞弊已不再只是財務問題，而是橫跨科技與產業的綜合挑戰。未來十年，協會將持續強化專業培訓、擴大跨界合作，並與ACFE總會共享國際資源，同時推動揭弊者保護與制度精進。

陳麗秀強調，「誠信不是口號，而是企業與社會得以信任運作的基礎」，期盼與各界攜手，讓反舞弊成為企業文化的一部分，也讓正直成為社會最重要的核心價值。