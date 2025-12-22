ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶房屋「i特助」導入房仲服務　即時回饋助屋主掌握售屋進度

「i特助」讓消費者購售屋更便利，LINE群組就能即時追蹤各項資訊。

財經中心／綜合報導

隨著AI應用逐步進入各產業，不動產仲介服務也開始導入AI工具，不僅強化資訊透明度也提升溝通效率。永慶房屋於LINE平台推出「i特助」AI科技工具，定期推播市場資訊與完整銷售報告，助屋主掌握銷售進度與市場熱度，提升售屋決策效率。

永慶房屋中和直營店經紀人員李仁平分享，一名屋主因家庭因素，計畫出售位於捷運站附近、附雙車位的80坪住宅。該物件坪數較大、總價高，雖具市場稀有性，但屋主委託同業半年期間，幾乎未有帶看紀錄，僅收到「價格偏高」口頭回饋，缺乏具體買方意見與銷售數據，導致售屋進度停滯。

李仁平接手後，隨即與屋主建立「i特助委售服務群組」。透過系統自動推播的房市新聞、鄰近成交行情，屋主得以即時掌握市場動態。此外，也有物件行銷進度，涵蓋產權調查、物件上架情形、實境看屋、網路曝光與點閱數等，同時在「i特助」上透過銷售報告書，也能清楚了解帶看次數及每位買方的實際回饋。

在銷售資訊透明化後，屋主首次能具體掌握市場對該物件的反應，包括物件優勢、買方猶豫因素及價格接受區間，讓原本模糊不清的銷售問題變得可量化、可討論。屋主表示，過去僅依賴仲介口頭說明，現在透過每週更新的數據與買方意見，更能清楚了解委售狀況與市場反應。在經紀人員專業建議及數據佐證下，屋主逐步調整售價策略，最終以約4,000萬元成交，價格與同社區實價登錄水準相近，順利完成交易。

不僅能提供市場資訊，「i特助」更即時回饋行銷狀況，助客戶輕鬆掌握售屋進度。

▲不僅能提供市場資訊，「i特助」更即時回饋行銷狀況，助客戶輕鬆掌握售屋進度。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，「i特助」結合公司多年累積的專業經驗與資料庫，透過AI即時分析，再由第一線經紀人員提供專業判斷，提升資訊透明度與溝通效率，協助買賣雙方更容易達成共識。他也表示，過去因資訊不足導致的溝通落差在售屋過程中相當常見，透過科技工具呈現物件熱度與買方回饋，有助於屋主做出更具依據的決策。

永慶房屋表示，公司目前投入超過300人的數位與資訊團隊，持續優化系統功能，未來將持續以科技創新為基礎，透過「i特助」等工具，提升找房與售屋流程的效率與精準度。

「i特助」多項強大功能，提升找房與售屋流程的效率與精準度。

▲「i特助」多項強大功能，提升找房與售屋流程的效率與精準度。

