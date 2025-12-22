ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

餐飲轉房仲「薪」境差很大！鄭偉祥、楊昕在永慶創下百萬年薪

▲▼永慶房屋,餐飲,房仲,永慶薪自由,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋目標雙北邁向350店，推出全新《永慶薪自由》徵才方案，業務新人首年保障72萬收入，可以年前先面試，年後再來報到。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

2025年即將步入尾聲，許多人開始規劃2026新的一年要轉職，面對通膨與薪資成長幅度有限，不少上班族開始將目光投向有獎金制度的業務職缺，科技、金融及房地產業因此成為備受青睞的轉職焦點。永慶房屋自11月推出全新《永慶薪自由》徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬元、首年保障72萬元的收入保障，希望降低轉職者跨入業務領域的門檻，讓新人成長更具安全感，也已看到多位跨領域人才成功提升甚至倍增收入，接近歲末年終，永慶房屋提供「年前」先面試領完年終可以「年後」再來報到，給轉職者更多的彈性。

轉職鎖定高薪目標　鄭偉祥轉職永慶房屋月收達六位數
鄭偉祥大學畢業即投入飲料店創業，長達三年的用心經營，每天工時超過10小時，幾乎把人生綁在店裡。然而每月實際到手的收入卻與一般上班族的相差無幾，最終更因為不敵疫情被迫收店。面對人生交叉路口，鄭偉祥看準永慶房屋保障收入與教育訓練資源，轉職加入房仲業，並且在入職第一年業績接近500萬元；第二年即使面臨市場降溫、交易量下滑，業績仍累積近600萬元，月收已達六位數，成功翻倍成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭偉祥分享，房仲業務與創業有許多相似之處，同樣需要自律、有效管理時間，並細心維護客戶關係。但創業需要自己扛起一切，而永慶房屋是強調團隊合作，工作是依每位同仁的特質、能力與優勢，發揮團隊互補，共同為客戶服務，以提升服務效率。此外，永慶房屋還有一對一師徒制，從跟客戶自我介紹、打電話約客戶、帶看介紹等，都由師父帶著一步步學習，即使沒有房地產相關經驗也不用擔心。

▲▼永慶房屋,餐飲,房仲,永慶薪自由,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲鄭偉祥從創業飲料店跨領域轉職到永慶房屋挑戰業務，收入成功翻倍成長。

鄭偉祥並採取「白天實戰學習、晚上自我進修」的策略，白天跟著師父實務學習，晚上將稅法、交易流程研究透徹，在扎實訓練與團隊合作的作業環境幫助下，進入房仲業第四個月，完成第一筆成交。鄭偉祥開心分享，轉職到永慶房屋後生活逐漸回到健康的軌道，「以前是被店面綁住，現在是我自己安排工作與生活的節奏！」

楊昕跨領域轉職永慶房屋3年　收入翻倍成長
龍華科技大學電機系畢業的楊昕，依循專業成為電路板工程師，機緣巧合下，與家人共同創業開炸雞店，經過這兩份工作的學習及成長，楊昕發現，比起每天做重複的事情，自己更喜歡能與人互動的工作，決定轉職收入更有機會衝高的房仲業務。「轉職前也會擔心沒有房地產相關經驗，需要花很多時間學習與適應，但在得知永慶為每位新人安排專屬師父指導後，安心了許多，也更放心地做出轉職的決定。」

進入永慶後，楊昕發現AI科技工具更是工作上一大助力！永慶經紀人員除了專屬師父外，還有「AI智能教練」，由AI智能教練建議工作，幫助精準做正確的事情，讓業務新人可以順利推進案子的服務進度，有機會快速提升經紀人員2年的專業能力，提高成交機會。

▲▼永慶房屋,餐飲,房仲,永慶薪自由,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲楊昕發現自己喜歡能與人互動的工作，決定轉職到永慶房屋，創下年收150萬的成績。

永慶房屋也自主研發許多AI科技工具，提高客戶的找房效率。例如客戶可透過「永慶AI特助」找房，讓AI從預算、屋況、地點、環境、機能等五大面向進行分析，直接推薦適合的物件，客戶看到喜歡的物件後，再由經紀人員服務帶看。楊昕分享，「過去我需要自己從永慶全台約25萬筆房源中篩選物件，但現在由AI幫客戶聚焦理想的房屋條件後，我再接手服務，這樣不僅提高找房效率，也讓我能提供更好、更細緻的服務。」

楊昕在去年年收達到150萬，更曾創下月收入突破25萬的亮眼成績，用實績證明了自己做了正確地的選擇！

業務新人首年保障72萬、月休最高10天　實現「高收入、低工時」
永慶房屋透過人資制度建立優良的職場環境，提供業務新人保障前12個月每月6萬元的高收入，業務月排休最高10天，並結合AI創新科技、團隊合作與完善的福利，打造兼具「高效率、高收入與高生活品質」的幸福職場環境。並宣布啟動大展店計畫，設定雙北展店目標邁向350店，前瞻布局迎接下波房市成長機會，歡迎對房地產有興趣的求職者一起加入永慶。

關鍵字： 永慶房屋餐飲房仲永慶薪自由永慶房市訊息永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

推薦閱讀

永慶不動產高雄經管會力挺岡山農工　贊助10萬更新訓練設備

永慶不動產高雄經管會力挺岡山農工　贊助10萬更新訓練設備

深耕在地的永慶不動產高雄區經管會，支持在地重點學校－國立岡山高級農工職業學校，捐贈10萬元予籃球隊與舉重隊，充實學校體育器材設備，打造更完善的運動環境，協助學生創造更優異的成績！

2025-12-19 18:33
永慶加盟四品牌台南經管會支持九份子國民中小學　捐贈專屬籃球衣助小球員勇敢追夢

永慶加盟四品牌台南經管會支持九份子國民中小學　捐贈專屬籃球衣助小球員勇敢追夢

長期關注學校發展的永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），捐贈3萬元給臺南市立九份子國中小籃球隊製作籃球衣，鼓勵孩子勇敢追逐夢想，以更自信的姿態迎接未來挑戰。

2025-12-19 18:00
永慶房屋推出「歡樂聖誕布巾組」帶給你聖誕暖心感　聖誕預約賞屋送多功能布巾

永慶房屋推出「歡樂聖誕布巾組」帶給你聖誕暖心感　聖誕預約賞屋送多功能布巾

聖誕節的腳步悄悄到來，台北街頭巷弄也被繽紛燈飾點亮，充滿濃濃節慶氛圍！永慶房屋為了迎接聖誕節，推出超可愛的聖誕造型多功能布巾，不僅能掛在聖誕樹上作為裝飾，也能化身為擦手巾、杯墊等日常小物，為生活增添趣味與便利。

2025-12-19 17:39
永慶房屋「i特助」導入房仲服務　即時回饋助屋主掌握售屋進度

永慶房屋「i特助」導入房仲服務　即時回饋助屋主掌握售屋進度

隨著AI應用逐步進入各產業，不動產仲介服務也開始導入AI工具，不僅強化資訊透明度也提升溝通效率。永慶房屋於LINE平台推出「i特助」AI科技工具，定期推播市場資訊與完整銷售報告，助屋主掌握銷售進度與市場熱度，提升售屋決策效率。

2025-12-22 11:07
快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

勞保局今（22）日點名5家職業工會欠繳保險費，已超過繳費寬限期，會員若再繳保費恐怕也拿不到給付！勞保局最新公告指出，這5家工會不但遭移送行政執行，所屬被保險人也會被「暫拒給付」，提醒勞工別再繳錢給這些工會，否則權益恐受損！

2025-12-22 15:42
台新新光金爆48.4萬張大量居成交王　金融類股指數刷35年新高

台新新光金爆48.4萬張大量居成交王　金融類股指數刷35年新高

AI電子股高檔整理，高股息ETF調整成分股，近期金融股人氣持續升温，台新新光金被群益台灣精選高息ETF（00919）納入成分股，交投熱度居高不下，今（22）日最一盤灌入53988張買單，導致單日成交量爆出48.4萬多張，一舉超車力積電（6770）成為上市成交量第一大個股，玉山金（2884）、第一金（2892）入列成交量前十個股，金融類股指數攀高到2442.05點，創下1990年1月15日以來、35年多來新高。

2025-12-22 14:16
0050股民首度衝破200萬人　刷台股ETF新紀錄

0050股民首度衝破200萬人　刷台股ETF新紀錄

國內規模最大ETF元大台灣50(0050)再創新猷，據集保結算所資料至上周五(19日)，投資人數突破204萬人，為首檔達成200萬人里程碑的ETF。

2025-12-22 13:10
快訊／黃金存摺飆4472元天價　35公克抱1年賺近6萬元

快訊／黃金存摺飆4472元天價　35公克抱1年賺近6萬元

受到市場預期美國持續降息影響，國際金價再觸新高，台銀黃金存摺今（22）日11點24分飆上每公克4472元新天價，以去年此時砸近10萬元、持有35公克黃金存摺估算，抱1年可賺近6萬元。

2025-12-22 11:36
國泰金調查：57%民眾估年終獎金落在1至3個月　股市樂觀、風險偏好走弱

國泰金調查：57%民眾估年終獎金落在1至3個月　股市樂觀、風險偏好走弱

又到歲末年終，年終獎金發放成為民眾關心議題，國泰金公布12月國民經濟信心調查結果，「關於民眾對於年終獎金的預期」有57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%民眾預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為會大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。

2025-12-22 11:24
大立光砸1796億庫藏股護盤　盤中亮燈漲停但未鎖住

大立光砸1796億庫藏股護盤　盤中亮燈漲停但未鎖住

大立光（3008）日前宣布庫藏股護盤，今早題材發酵，開盤跳空漲停至2265元，但並未鎖住，不過打開後仍漲7.7%，目前股價仍在2230元左右遊走。

2025-12-22 11:13

讀者迴響

熱門新聞

南亞科「出關更大尾」爆量刷天價　記憶體股力積電、十銓亮燈

快訊／黃金存摺飆4472元天價　35公克抱1年賺近6萬元

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

中籤最高17.2萬落袋！3檔新兵上陣　能率、威聯通、傑霖首日看俏

跑步真能減碳？富邦金控提前達成種10萬棵樹目標　還以碳權抵換支持大型馬拉松

南亞科全球DRAM市佔升至2%！Q3記憶體排名洗牌　三星HBM超車美光

台積電漲40元至1470　台股大漲444點衝破28100

比沒單更可怕！水五金產業遇「結構性海嘯」

納智捷併入鴻華先進　裕隆跌停打開

00990A掛牌首日站回發行價　募逾199億破主動式ETF新紀錄

貨櫃船訂造量創紀錄多為汰舊　換下的未及汰換年齡船隻將成隱患

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

0050股民首度衝破200萬人　刷台股ETF新紀錄

37萬存股族等到！台企銀盤中填權息　8大公股剩2金控趕進度

官股金控「最後2強」力拚填息！　22檔金融股完成任務一表看

張文隨機砍殺37歲銀行員　兆豐聲明：不捨悲痛

萬海未來5年運力增幅高達69.81%　業界估後年會重返歐洲線

華南銀行SnY數位帳戶最高2.3%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366